"Нестача боєприпасів перетворюється на втрати і захоплені метри": посол закликав Захід допомогти
Очільник Місії України при ЄС Всеволод Ченцов заявив, що партнери мають мобілізуватися та надати Україні обіцяні снаряди. Для Києва це пріоритет номер один. Про це він заявив під час дискусій в аналітичному центрі Bruegel, повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
Дипломат зазначив, що є різні дискусії – передача снарядів, які пообіцяв ЄС, і чеська ініціатива.
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Менше боєприпасів від ЄС – більше втрат з боку України
Нестача боєприпасів математично перетворюється на кількість втрат з нашого боку і на метри, які, хоч і не є великими, але все ж таки здобутими українськими землями, які Росії вдалося захопити за останні тижні,
– сказав посол.
Всеволод Ченцов каже: держави – члени ЄС мають зрозуміти, що іноді треба жертвувати та робити політичні кроки, аби дати Україні все необхідне для захисту.
"Тому що сьогодні воюють українці, а далі, звичайно, ми хочемо цьому запобігти, вони (партнери – 24 канал) мають вирішувати, чи посилати своїх синів та батьків воювати, чи ні", –зазначив посол.
Що відомо про боєприпаси для України: коротко
- ЄС обіцяв надати мільйон артилерійських снарядів 155 калібру до березня 2024 року. Згодом там визнали, що не встигають поставити таку кількість.
- Тим часом в Україні склалася критична ситуація з боєприпасами. Їх дуже бракує, а росіяни продовжують наступати. Силам оборони часом нема чим зупинити ворога.
- На Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петер Павел запропонував нову ініціативу. Країни ЄС можуть викупити боєприпаси для України у третіх країн. Ідеться про понад 800 тисяч артилерійських снарядів.
- Хоча багато країн уже відгукнулися на цю пропозицію, Володимир Зеленський 6 березня заявив, що результату поки нема. І сказав, що, хоча є дефіцит снарядів, але не може бути "дефіциту сміливості" з боку ЄС.
- Водночас у Чехії говорять, що першу партію снарядів можуть надати вже найближчими тижнями. 6 березня у Bloomberg повідомили, що кошти майже зібрано, а 7 березня стало відомо, що Норвегія надасть 150 мільйонів доларів на купівлю артилерійських снарядів.