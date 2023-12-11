Окупаційна влада б'є на сполох: запасів пального у Криму вистачає на 9 – 15 днів

У тимчасово окупованому Криму знову проблеми. Цього разу окупаційна влада бідкається через дефіцит палива.

У Криму виник дефіцит палива. Причиною стала порушена логістика.

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Населення вже відчуває дефіцит

У Центрі національного спротиву зазначили, що запасів пального вистачає на 9 – 15 днів. Окупаційна влада панікує.

Паливо першочергово виділяють на потреби російської армії, відтак цивільне населення відчуває дефіцит вже зараз,

– мовиться в повідомленні.

Також Спротив закликає повідомляли про місцеперебування ворожої техніки та іншої інформації, яка може знадобитись Силам оборони.

Проблеми росіян через війну