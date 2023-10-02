Склався як доміно: у Києві розслідують падіння мосту на Шулявці

У Києві 30 вересня обвалився Дегтярівський міст. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час ремонту шляхопроводу.

Інцидент трапився на Шулявці, де під час монтажних робіт обвалилися конструкції Дегтярівського мосту.

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Нові деталі

У прокуратурі розповіли, що близько 16:20 при встановленні сьомої балки вона втратила рівновагу, зламалася посередині і впала на сусідню конструкцію, яка у свою чергу спричинила падіння наступних.

Почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину,

– зазначили слідчі.

На щастя, ніхто не постраждав.

Наразі триває розслідування. Будівельників вже опитали, також покази взяли й у замовника робіт та призначили експертизи.

"Росдорстрой" фігурує в рамках ще одного кримінального провадження

Реконструкцією мосту займається організація "Росдорстрой" на замовлення "Київавтодору".

Щодо "Ростдострою" триває кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами протягом 2021 – 2023 років. Службових осіб організації перевіряють на причетність до завищення вартості виробів, проведення неякісних робіт та поставки неякісних матеріалів.

У Києві обвалився міст: що відомо