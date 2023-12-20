У Києві відкрили Дегтярівський шляхопровід: це має збільшити пропускну спроможність

Відновлено рух автомобільного і трамвайного транспорту Дегтярівським шляхопроводом. Він розташований на перетині Малої окружної дороги та вулиці Дегтярівської у Києві. Відтепер це фактично новозбудований обʼєкт.

Дегтярівський шляхопровід у Києві протягом тривалого часу перебував у аварійному стані. Причиною було обвалення мосту.

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Відновлення шляхопроводу

Віталій Кличко повідомив про відновлення об'єкта. Мостовики розібрали конструкції споруди, фундамент та замінили на нові з покращеними характеристиками.

Новий шляхопровід на 1 метр вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилися з 28 метрів до 40. Довжина шляхопроводу – 36 метрів замість 33. Покращені параметри збільшать пропускну спроможність до 45 тисяч автомобілів на добу,

– йдеться в повідомленні.

За його словами, з моменту будівництва шляхопровід капітально не оновлювали, об'єкт був в аварійному стані.

Відкриття руху Дегтярівським шляхопроводом / Фото КМДА

Міський голова Києва також повідомив, що на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки.

За сучасними технологіями влаштували відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит. Лінія проходить уздовж вулиці Дегтярівської.

Водночас відкрито рух і заїздами та з'їздами з нового шляхопроводу.

За словами Кличка, увесь комплекс робіт, а саме – влаштування верхнього шару асфальту та покращення території біля зʼїздів та заїздів завершать навесні 2024 року. Також з'являться велодоріжки та тротуари.

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