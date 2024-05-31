Дехто з них не чув голоси рідних від початку російського вторгнення: деталі обміну

Україна та Росія провели обмін полоненими сьогодні, 31 травня. З російського полону вдалося повернути 75 людей.

Деталі обміну повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його совами, серед військових, яких вдалось повернути, є ті, хто не чув голоси рідних від початку повномасштабного вторгнення.

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Він уточнив, що сьогодні повернути вдалось військових і чотирьох цивільних.

На рідну землю повертаються 75 наших людей! Це воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі,

– зазначив Дмитро Лубінець.



Україна повернула додому 75 полонених / Фото Офісу Омбудсмена

Уповноважений з прав людини також зазначив, що працівники Офісу перебувають на місці здійснення обміну для того, аби проконтролювати дотримання прав людини, відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

"Не чули голосів рідних з початку війни"

За словами Лубінця, повернутих захисників і захисниць, які вже сьогодні за довгий час почули голоси своїх рідних, переповнювали емоції.

"Не менш емоційно на дзвінки реагували і родини, адже дехто з них не чув голоси рідних від початку російського вторгнення на нашу землю", – додав омбудсмен.

Полонені нарешті почули голоси рідних / Фото Офісу Омбудсмена

Далі у повернутих воїнів – тепла вечеря, отримання чистого одягу, медичний огляд, відновлення документів, банківських карток та реабілітація.

Як наголосив омбудсмен, Україна вкотре підтверджує своє прагнення повернути всіх своїх громадян на рідну землю і працює у цьому напрямку.

Кого вдалось повернути додому

Під час обміну додому повернулась Мар'яна Чечелюк – слідча з Маріуполя, яка 2 роки перебувала в полоні. Вона разом зі сестрою ховались від обстрілів у сховищах Азовсталі.

Представники ООН та ЧХ пообіцяли вивезти Мар'яну та Аліну до Запоріжжя, але вивезли до селища Безіменне на фільтрацію. Сестру вдалось визволити, а от Мар'яна потрапила в полон.

Також під час сьогоднішнього обміну хлопчик Дмитрик нарешті обійняв маму-військовополонену, яка захищала Азовсталь.

Возз'єднання мами-військовополоненої та її сина сталося через понад 2 роки розлуки.

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