F-16 для України: Кулеба пояснив, чого вже вдалося досягти

Американські винищувачі F-16 вкрай необхідні нашим воїнам, аби швидше перемогти Росію. Деякі країни вже навіть погодились навчати українських пілотів.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону. Міністр стверджує, що вже є прогрес у переговорах з союзниками.

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Партнери України готові навчати пілотів

Кулеба розповів, що американські винищувачі ідеально підходять для боротьби проти окупантів. Водночас Київ не випускає з уваги й інші західні літаки.

Прогрес є. Ми маємо чіткі сигнали від деяких країн про те, що вони готові розпочати підготовку українських пілотів на F-16,

– заявив глава МЗС.

Додамо, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що певна категорія українських пілотів "готова воювати хоч завтра".

"Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних Сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти", – зауважив Ігнат.

Водночас Кулеба нагадав, що вирішальне слово у питанні F-16 буде за Сполученими Штатами, адже це американські винищувачі.

Чому Україні потрібні F-16