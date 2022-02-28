Декілька штатів у США відмовилися від продажу російської горілки, – ЗМІ

28 лютого 2022 , 03:27
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Джерело:

CNN

У США знімають з продажу російську горілку. Відповідне рішення ухвалили кілька штатів.

У Сполучених Штатах Америки припинять як і купівлю, так і продаж горілки, яку виробляє компанія "Російський стандарт".

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"Ні" алкоголю Росії

Міністерству торгівлі штату Огайо доручив зробити це губернатор Майк Девайн.

Таке ж рішення ухвалили і в Нью-Гемпширі. Як повідомив губернатор Крім Сунуну, там не продаватимуть спиртні напої та вина російського виробництва.

Підтримуємо народ України в його боротьбі за свободу,
– говорять губернатори.

Рішення про обмеження алкоголю окупантів ухвалили шта Юта та Техасу. Там на полицях магазинів більше не буде цього продукту.

Зауважимо, що у штаті Нью-Йорк заборонили компаніям свого регіону вести бізнес із Росією. Губернаторка повідомила, що в регіоні готові приймати біженців з України.

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Автор: Анастасія Мигидюк