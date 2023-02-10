У декількох областях – повітряна тривога: атакують "Шахіди", працює ППО

Російські окупанти не припиняють атакувати мирні українські міста. Ввечері 10 лютого в кількох областях знову почали лунати сирени.

Зранку росіяни завдали масованого ракетного удару по багатьох населених пунктах. Вони хотіли уразити об'єкти енергетики, повідомляє 24 Канал.

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У кількох областях лунали сирени

Приблизно о 19:55 через чергову загрозу ворожої атаки сирени почали лунати у:

Дніпропетровській області,

Запорізькій області,

Миколаївської області.

Також повітряна тривога триває у:

Луганській області – з 4 квітня 2022 року,

тимчасово окупованого Росією Криму – з 11 грудня 2022 року.

За інформацією телеграм-каналу "єТривога", загроза артилерійського обстрілу є в:

Нікополі та Марганці Дніпропетровської області,

Харківській області.

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Є загроза атаки "Шахідами"

За інформацією monitor, є загроза атаки безпілотниками типу "Шахід" для:

Запорізької області,

Миколаївської області,

Херсонської області.

Ймовірно, вони, як завжди, рухатимуться двома напрямками, через Вінниччину та вздовж річки Дніпро.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко також повідомив, що російські окупанти знову запускають "Шахіди".

Можливі прольоти над територією району та звуки роботи ППО. Зберігаємо спокій та режим інформаційної тиші. Бійці готові зустріти ворога,

– зауважив посадовець.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав усіх перейти в укриття.

"Увага! На Дніпропетровщині повітряна тривога. В напрямку області рухаються "Шахіди". Прохання перейти в укриття!" – закликав Лисак.

Також про ворожі дрони повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У нас балалайки в області літають. Увага", – написав Кім.

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Захисники збивають ворожі дрони

Невдовзі з'явилася інформація про роботу ППО на Миколаївщині та Запоріжжі. Українські бійці почали полювати на "Шахіди".

Це їхня (росіян – 24 Канал) запланована третя хвиля. Рідкісні діряві негідники,

– зазначив Кім.

О 20:27 він повідомив, що в області є збиття.

"Але я думаю діряві сьогодні не вгадають жодної ноти в області. Попередньо, мінус 2", – написав очільник ОВА.

Через 10 хвилин кількість приземлених "Шахідів" на Миколаївщині зросла до трьох.

Також про збиття ворожих дронів повідомили в телеграм-каналі monitor. Там зауважили, що в обох акваторіях активна тактична авіація.

Також 4 безпілотники збили на Одещині. Однак варто зауважити, що повітряної тривоги в області не оголошували.

"Нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито 4 дрони-камікадзе "Шахед", які намагалися влучити в об'єкти енергетичної інфраструктури. Дякую підрозділам ППО які завжди на сторожі нашого неба та вчергове показали свій професіоналізм!" – написав голова ОВА Максим Марченко.

Приблизно о 21:00 росіяни випустили ще партію дронів з Азовського моря.