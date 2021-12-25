У деклараціях двох суддів КСУ виявили ознаки криміналу, – НАЗК

25 грудня 2021 , 02:09
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Джерело:

НАЗК

Декларації усіх суддів Конституційного Суду України вже перевірили. Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

Примітно, що у двох деклараціях виявили ознаки кримінального правопорушення. Мовиться про суддів Віктора Кривенка та Олександра Касмініна.

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Суддя КСУ приховав ділянку в окупованому Криму

Ознаки кримінального правопорушення – декларування недостовірної інформації – НАЗК виявило за результатами перевірки декларації судді Конституційного Суду Віктора Кривенка.

  • Мовиться про приховані 4 мільйони гривень.
  • Суддя не задекларував земельну ділянку в Криму, яка йому належить.

Інший суддя не вказав у декларації вартість квартири у Києві

Суддя Олександр Касмінін вказав у декларації недостовірні відомості.

  • Мовиться про суму у 2,4 мільйона гривень.
  • Касмінін не вказав вартість квартири площею у 150,5 "квадратів" у Києві.
Що цікаво, порушення виявили у деклараціях ще 5 суддів, але, як вказали у НАЗК, вони незначні. Про ознаки кримінальних же правопорушень інформацію передали до НАБУ.

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Автор: Олесь Друкач