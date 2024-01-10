Опозиція VS монобільшість: хто швидше декларується і що старався приховати до кінця війни
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Існує не так багато питань, щодо яких в парламентської монобільшості та опозиції не виникає розбіжностей під час голосувань. Так, лише завдяки злагодженій роботі всього парламенту у вересні 2023 року наші обранці провалили правку №371 за негайне відкриття декларацій. Хоч це їх і не врятувало, оскільки потім була петиція українського народу, вето Зеленського і повторне голосування, – однак журналісти, як відомо, пам'ятають усе.
24 Канал вже писав про те, що в деклараціях "Слуг народу", які хотіли приховувати звітність до кінця воєнного стану. Водночас в цьому матеріалі читайте, що задекларували представники депутатських фракцій та груп, які не є частиною так званої монокоаліції. Спойлер: такі обранці подають документи до НАЗК ще більш неохоче, ніж "Слуги".
Коли влада та опозиція співає в унісон
Слід згадати, що поправка №371 за негайне відкриття декларацій набрала всього 199 з 226 необхідних голосів. Проголосували "за":
- 117 представників монобільшості;
- 82 нардепи з інших фракцій та груп.
Водночас або голосували "проти", або "утримались", або були відсутні чи не голосували – тобто долучились до провалу ключової поправки:
- 118 "Слуг народу";
- 87 опозиціонерів.
А от що добре вдається нашим обранцям тягнути – так це час. Станом на 8 січня 2024 року лише 12 з 87 (13,79%) представників опозиції, які провалили поправку, подали декларації за 2022-ий, воєнний рік до НАЗК. У них є час до 31 січня, аби це зробити, однак сама тенденція дуже показова та заслуговує уваги. До речі, у "Слуг" станом на 03.01.2024 ситуація була дещо кращою – 19 зі 118 (16,1%).
Хто провалив поправку і тягне резину
"Голос" та "Європейська солідарність" були фракціями, які найбільше у відсотковому співвідношенні віддали голосів "за" поправку №371 – понад 80% складу їхніх політичних сил натиснули на зелені кнопки. Інші нардепи були відсутні на засіданні, і жоден з них станом на 08.01.2023 не подав декларації за 2022 рік. Це такі обранці:
- від "Голосу" (3): Василенко Леся Володимирівна, Костенко Роман Васильович, Піпа Наталія Романівна;
- від "ЄС" (5): Зінкевич Яна Вадимівна, Князевич Руслан Петрович, Никорак Ірина Петрівна, Чийгоз Ахтем Зейтуллайович, Южаніна Ніна Петрівна.
Слід сказати, що лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, хоч і голосував "за" відкриття декларацій, однак станом на цей час ще не подав звітність за 2022 рік.
Також пасе задніх – "Батьківщина". По-перше, ця фракція у відсотковому співвідношенні дала чи не найменше голосів "за" ключову поправку (21%). І поки жоден депутат з цієї політсили, який чи то не голосував, чи то був відсутній, НЕ подав звітність. Йдеться про таких 19 нардепів:
- Бондарєв Костянтин Анатолійович;
- Власенко Сергій Володимирович;
- Волинець Михайло Якович;
- Данілов Віталій Богданович;
- Кожем'якін Андрій Анатолійович;
- Крулько Іван Іванович;
- Мейдич Олег Леонідович;
- Цимбалюк Михайло Михайлович;
- Абдуллін Олександр Рафкатович;
- Дубіль Валерій Олександрович;
- Івченко Вадим Євгенович;
- Кабаченко Володимир Вікторович;
- Лабунська Анжеліка Вікторівна;
- Немиря Григорій Михайлович;
- Ніколаєнко Андрій Іванович;
- Пузійчук Андрій Вікторович;
- Тарута Сергій Олексійович;
- Тимошенко Юлія Володимирівна;
- Шкрум Альона Іванівна.
Перевершити "Батьківщину" в поганому значенні цього слова під час голосування за 371 правку змогла лише група "Відновлення України" – всього 6% обранців натиснули на зелені кнопки. Однак з поданими деклараціями у них краща ситуація: 4 з 16 нардепів, на яких ми акцентуємо, подали звітність за 2022 рік (це справжній рекорд – рівно четверта частина). Разом з тим не поспішають цього робити такі обранці:
- Лукашев Олександр Анатолійович;
- Ковальов Олександр Іванович;
- Воронько Олег Євгенійович;
- Єфімов Максим Вікторович;
- Ісаєнко Дмитро Валерійович;
- Мороз Володимир Вікторович;
- Приходько Наталія Ігорівна;
- Славицька Антоніна Керимівна;
- Столар Вадим Михайлович;
- Фельдман Олександр Борисович;
- Шевченко Євгеній Володимирович;
- Яковенко Євген Геннадійович.
Депутатські склади груп "Довіра" та "За майбутнє" у відсотковому співвідношенні дали 39% і 47% голосів "за". Водночас всього по два депутати від цих сил подали декларації. Не зробили цього:
- Від "Довіри" (9 нардепів): Вацак Геннадій Анатолійович, Іванчук Андрій Володимирович, Вельможний Сергій Анатолійович, Горват Роберт Іванович, Кіт Андрій Богданович, Кулініч Олег Іванович, Лунченко Валерій Валерійович, Сухов Олександр Сергійович, Шахов Сергій Володимирович;
- Від "За майбутнє" (7 обранців): Дубневич Ярослав Васильович, Івахів Степан Петрович, Лабазюк Сергій Петрович, Молоток Ігор Федорович, Рудик Сергій Ярославович, Урбанський Анатолій Ігорович, Шаповалов Юрій Анатолійович.
З фракції "Платформа за життя та мир" (колишньої ОПЗЖ) 68% під час голосування за поправку натиснули зелені кнопку. Не зробили цього і поки ще не подали декларації за 2022 рік такі 6 нардепів:
- Льовочкін Сергій Володимирович;
- Мамка Григорій Миколайович;
- Німченко Василь Іванович;
- Пономарьов Олександр Сергійович;
- Суркіс Григорій Михайлович;
- Чорний Віктор Іванович.
Також до вашої уваги список позафракційників, які долучились до провалення ключової поправки та тягнуть з поданням звітності:
- Гриб Вікторія Олександрівна;
- Магера Сергій Васильович;
- Магомедов Муса Сергоєвич;
- Дубінський Олександр Анатолійович;
- Кіссе Антон Іванович;
- Разумков Дмитро Олександрович;
- Шпенов Дмитро Юрійович;
- Яценко Антон Володимирович;
- Буймістер Людмила Анатоліївна;
- Гунько Анатолій Григорович;
- Іванісов Роман Валерійович;
- Мінько Сергій Анатолійович;
- Соха Роман Васильович;
- Тищенко Микола Миколайович.
Що все-таки задекларували нардепи
Насамперед ось список тих 12 обранців, які не бояться гніву народу, не люблять зволікати та за декілька тижнів до кінцевого терміну подали декларації:
- Савчук Оксана Василівна (позафракційна);
- Стефанчук Руслан Олексійович (позафракційний);
- Христенко Федір Володимирович (позафракційна);
- Павленко Юрій Олексійович (ПЗЖТМ);
- Приходько Борис Вікторович ("Довіра");
- Поляк Владіслав Миколайович ("Довіра");
- Бурміч Анатолій Петрович ("Відновлення України");
- Гнатенко Валерій Сергійович ("Відновлення України");
- Кісільов Ігор Петрович ("Відновлення України");
- Юрченко Олександр Миколайович ("Відновлення України");
- Герега Олександр Володимирович ("За Майбутнє");
- Палиця Ігор Петрович ("За Майбутнє").
Цікаво було заглянути у декларацію колишнього ОПЗЖ-шника Христенка Федора Володимировича. Журналісти повідомляли, що перед початком повномасштабного вторгнення, 14 лютого 2022 року, обранець від забороненої партії виїхав за кордон. Власне, він не просто не був на голосуванні у вересні, він взагалі – не в Україні весь цей час.
Водночас у декларації за 2022 рік політик вказав, що разом зі сім'єю проживає з 19 лютого у Польщі в орендованій квартирі, що має площу у 173 квадратних метри. Ще більш важливо, що у цій звітності, як і в попередніх, Христенко зазначив: має квартиру в Москві, площею у 176 квадратних метрів, та три паркомісця у столиці ворожої держави.Зверніть увагу! Після початку великої війни Христенка разом з Медведчуком, Рабіновичем та іншими нардепами виключили з фракції ОПЗЖ. Однак він досі має мандат як позафракційник і відмовлятися від нього, очевидно, не збирається, хоч і не був на жодному засіданні. За словами спікера Стефанчука, вигнати прогульника з Верховної Ради неможливо, однак йому уже перестали виплачувати заробітну плату.
Ще цікавіша історія з іншим колишнім ОПЗЖ-ником Павленком Юрієм Олексійовичем, який входить до складу фракції "Платформа за життя та мир". Двоюрідна сестра обранця, співачка Марія Бурмака заявляла, що Павленко пішов воювати на фронт та у такий спосіб "виправляє помилки минулого".
Разом з тим у декларації Павленка за 2022 рік йдеться, що на початку квітня його дружина з трьома дітьми почала жити у квартирі, що розташована в Італії. У соцмережах нардеп інколи перепощує дописи 130 батальйону територіальної оборони, однак його світлин у військовій формі нам знайти не вдалось.
Артистка Бурмака з двоюрідним братом-нардепом Павленком у 2017 році / Фото з фейсбук-сторінки "ОПЗЖ. Житомир"
А от нардеп від "Довіри" Приходько Борис Вікторович після початку широкомасштабної війни здійснив декілька операцій купівлі-продажу цінних паперів на суму в щонайменше 28 мільйонів гривень. Відзначимо, що на відміну від певних своїх колег, декларується Приходько дуже активно. Окрім щорічної звітності за 2022 рік, він також подав 57 декларацій про зміни в майновому стані за 2022 і 2023 роки.Цікаво! Рекордсменом за кількістю поданих декларацій серед нардепів, що провалили голосування за правку №371, є Суркіс Григорій Михайлович. За 2022 – 2023 роки він подав загалом 102 документи про зміни в майновому стані. У них йдеться здебільшого про виплату процентів від ряду фірм, а також витрати на охоронну службу. Однак з поданням щорічної звітності колишній член ОПЗЖ тягне час.
Член групи "За майбутнє" Герега Олександр Володимирович у деклараціях за 2021 та 2022 роки зазначав, що має з дружиною Галиною посвідку на довгострокове проживання в Іспанії. Пресслужба обранця у коментарі журналістам запевнила, що документ він отримав ще у 2007 році.
У розслідуванні "Схем" щодо Гереги йдеться: співвласник мережі "Епіцентр" і його дружина від початку вторгнення до травня 2023 року провели за кордоном загалом 209 днів. Також, відповідно до декларації, в подружжя є в Іспанії житловий будинок, площею 455 квадратних метрів, вартістю у близько 3 мільйонів гривень, а також інші статки у розмірі понад 90 мільйонів гривень.
У колеги Гереги по депутатській групі, Палиці Ігоря Петровича, дещо скромніші цифри у звітності. В одній з декларацій про зміни в майновому стані він вказав, що 20.12.2023 отримав 5 мільйонів гривень дивідендів від ТОВ "ЛУК ПОІНТ".
Обранець є кінцевим бенефіціаром цієї компанії, що має статутний капітал у розмірі 14 мільйонів гривень. Відповідно до даних YouControl, "ЛУК ПОІНТ" заснували восени 2021 року, основним її видом діяльності є функціонування атракціонів та тематичних парків.
Логічний висновок і чергова обіцянка
Бути в опозиції дуже зручно: менше уваги від ЗМІ, не так багато очікувань від народу і більше можливостей для критиканства, за допомогою якого можна набивати політичні бали. Проте "менше" не означає "нічого", до того ж у будь-якій демократичній державі опозиція на рівні з владою відіграє ключову роль в ухвалені важливих рішень, і відповідальність за ці рішення має бути розподілена справедливо.
Інформація щодо декларування і голосування, яку ми подали в цьому матеріалі, безперечно, не має пройти повз увагою громадськості. Вона є цікавою, але, очевидно, ще цікавішим буде вивчення декларації народних депутатів після 31 січня 2024 року – дати, до якої подати звітність потрібно обов'язково.Ми обіцяємо продовжувати слідкувати за вмістом декларацій українських парламентарів з абсолютно усіх фракцій та груп, які тільки є у Верховній Раді. Крім того, ми уже готуємо матеріал на основі поданої звітності одного з нардепів панівної партії, яка заслуговує окремого висвітлення. Про кого йдеться, дізнаєтесь згодом. Головне – читайте 24 Канал.