У Польщі демонтували 4 пам'ятники червоноармійцям
Джерело:IPN
В Польщі демонтували чотири рядянські пам'ятники. Декомунізацію пам'яток провели в рамках заборони пропагування комунізму у публічному просторі.
Президент Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький зазначив, що Польща є вільною і незалежною країною. Це не російська колонія, не частина російської імперської системи, як це було за часів комунізму.
До речі Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом
У яких містах демонтували пам'ятники
Вперше в історії Польщі одночасно демонтували чотири пам’ятники, присвячені Червоній армії, у чотирьох містах: Глубчице та Бичина (Опольське воєводство), Боболіце (Західнопоморське воєводство) та біля Сташува (Свєнтокшиське воєводство).
Навроцький додав, що пам’ятники є символом брехні, тому що радянська влада не принесла нікому свободи в 1945 році. Вона принесла ще одне поневолення, завоювала Польщу і ставилася до неї, як до своєї здобичі.
Визволення не могли нести ті, хто сам свободи не мав,
– наголосив президент Інституту національної пам’яті.
Яку роль відіграє Польща під час війни в Україні
- Польща допомагатиме Україні відновлювати свої військові запаси. Зокрема, потужними танками PT-91 Twardy.
- 26 жовтня Сенат Польщі підтримав резолюцію про визнання Росії державою-терористом. За резолюцію проголосували всі присутні сенатори.
- 70% поляків однозначно проти того, аби громадяни Росії перетинали кордон Польщі. Громадяни країни не хочуть, аби їхня Польща приймала росіян, які тікають від мобілізації на війну в Україні.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "формула миру" для України може бути лише одна. Зокрема, для цього потрібно притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини.
Варте уваги – Потужна AHS Krab спрощує контрнаступ ЗСУ: дивіться відео