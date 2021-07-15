Декомунізація на Полтавщині: Рада перейменувала село Голобородька

На засіданні Верховної Ради народні депутати перейменували низку українських сіл. Мовиться про 1 населений пункт на Полтавщині, а також 2 села в Івано-Франківскій області.

Таке рішення народні обранці ухвалили у четвер, 15 липня на позачерговому засіданні. Це було вже третя додаткова зустріч під куполом, починаючи з 12 липня.

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У Верховній Раді змінили назви декількох сіл

Проєкт постанови №5570 підтримали 320 народних депутатів. Документ передбачає перейменування села Голобородька Лубенського району Полтавської області на село Новоселівка.

Також нову назву отримало село Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області. Згідно з проєктом №5082, який підтримали 324 нардепи, його перейменували на село Кіданч. Крім того, 329 депутатів підтримали проєкт №5078 перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської області на село Хімчин.

Такі зміни уряд ухвалив у рамках декомунізації. Наприклад, село Голобородька було назвала на честь Івана Голобородька, що встановлював комуністичну владу на території України.

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