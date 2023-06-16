Частина делегації ПАР застрягла в Польщі: в Київ не прибула президентська охорона

Під час перельоту до України літак делегації з ПАР затримався у Варшаві. Там виявилося, що у частини людей немає необхідних документів, а також дозволів на зброю, без яких пасажири не могли покинути літак.

До України 16 червня прибув президент ПАР Сиріл Рамафоса. Щоправда, разом з ним мали приїхати і десятки спецпризначенців, охоронців і місцеві ЗМІ, проте всі вони застрягли в аеропорту у Варшаві. На летовищі з'ясувалося, що в охоронців Рамафоси немає дозволів на 12 контейнерів зі зброєю.

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У варшавському аеропорту виник скандал з делегацією ПАР

Перші проблеми з перельотом у делегації ПАР виникли ще на підльоті до Європи – літаку, в якому летіла охорона та журналісти, довелося зробити шість кіл над Середземним морем перед тим, як італійські диспетчери дозволили йому продовжити політ до Польщі. Вже у Варшаві виявилося, що майже сто членів делегації не можуть продовжити шлях до України.

Польська сторона заявила, що громадяни ПАР мають надати оригінали дозволів на 12 контейнерів зброї та спорядження, які везла з собою охорона президента Рамафоса. На борт ці дозволи не взяли. Згодом з'ясувалося, що проблеми є і з літаком, який мав вести журналістів та охоронців до Жешува.

Після кількох годин, коли літак залишався у Варшаві, на летовищі заявили, що за правилами пілотів літака після перельоту мають відпустити на щонайменше 10 годин відпочинку.

Сиріл Рамафоса швидко зустрівся у Польщі з кількома представниками делегації і відправився у Київ потягом. Його охорона залишилася у Варшаві. Імовірно, у другій половині дня літак відправиться назад до Південної Африки. Пасажирам заявили, що вони можуть покинути літак, але тільки без зброї. Ніхто на це не погодився, тож уся делегація ПАР не може вийти навіть на перон.

ПАР звинуватила Польщу у зриві мирної ініціативи

Керівник служби охорони Рамафоси вже заявив, що через усі ці непорозуміння життя глави держави "поставили у небезпеку" та звинуватив Польщу у нібито зумисному зриві мирної ініціативи президента ПАР і в расистській дискримінації.

За його словами, делегація мала усі необхідні дозволи, а з польською стороною щодо перельоту контактували протягом двох тижнів.

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