Цікавість взаємна: про що домовлятиметься російська делегація з КНДР впродовж 3 днів
Делегація з Росії на чолі з депутатом Ради федерації Григорієм Рапотою прибула до Північної Кореї. Росіяни планують перебувати у КНДР впродовж 3 днів та обговорити "питання парламентської взаємодії", а також "окреслити плани майбутніх контактів".
З початку повномасштабного вторгнення та ізоляції Росії у світі її контакти з КНДР розширюються у різних сферах – насамперед у військовій. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 каналу, що Москва сьогодні Москва суттєво залежить від постачання снарядів та іншого озброєння з Північної Кореї.
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Це мінімальний термін
Північна Корея так само як і Іран є одним з найбільших виробників зброї у світі. Хоч це озброєння не є найсучаснішим, але його у них дуже багато.
Тому напевно росіяни будуть обговорювати з КНДР пролонгацію військових постачань. Москва буде домовлятися не тільки про снаряди, які є основною номенклатурою для таких постачань, але й про ракети,
– припустив журналіст.
КНДР виготовляє багато зброї різної номенклатури, і Росія має велике бажання отримати певні її зразки.
Тому 3 дні – це той мінімальний термін, який необхідний, щоб провести такі переговори,
– зауважив Ігор Яковенко.
Водночас для Північної Кореї важливо отримати від Росії технології, зокрема пов'язані з ядерною зброєю.
"КНДР на сьогодні безумовно є ядерною державою, однак вона багато чого хотіла отримати від Росії. Тому цікавість тут взаємна", – наголосив він.
Військова співпраця Росії та Північної Кореї: що відомо
- Представник США при ООН Роберт Вуд розповів про обсяг постачань зброї Росії, які здійснює КНДР. Йдеться про 11 тисяч контейнерів із боєприпасами та відповідними військовим матеріалами, які Москва закупила у Пхеньяна, починаючи з грудня 2023 року. Ці операції були здійснені попри збройове ембарго, яке існує.
- Раніше західні ЗМІ повідомляли, що КНДР передала Росії щонайменше 7 000 контейнерів з понад 1 мільйоном снарядів та ракет "Град".
- Водночас Росія виконує певні зобов'язання перед Північною Кореєю в обмін на постачання їй зброї. Так, Москва використала своє право вето в Раді Безпеки ООН та заблокувати резолюцію про продовження мандату групи експертів, що моніторять виконання санкцій проти Північної Кореї. Росія єдина країна Радбезу, яка проголосувала проти цього документу.
- Речник Держдепартаменту США Метью Міллер вважає, що "Росія уклала угоду" з КНДР в обмін на "озброєння з Північної Кореї" у війні проти України.