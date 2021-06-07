Про інцидент повідомили у соцмережах 6 червня. Керівництво дельфінарію спершу нібито переклало відповідальність на батьків хлопчика, які не догледіли сина.

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Що відомо про інцидент

Одна з частин вистави в одеському дельфінарії "Немо" – контактна програма, коли тварини підпливають до глядачів.

Один із маленьких відвідувачів простягнув руку, а дельфін її вкусив.

Ймовірно, тварина подумала, що їй простягають рибу, яку вона має схопити.

Батьки потерпілого звернулись до керівництва дельфінарію, але вибачень вони не отримали.

Натомість почули звинувачення у недбалості: що це батьки прогледіли сина.

Реакція дельфінарію

У коментарі ТСН власник дельфінарію "Немо" Андрій Кісловський пояснив, що хлопчик порушив правило – він надто близько підійшов до басейну з тваринами. Проте, визнав провину персоналу.

Ми не повинні були допустити цієї ситуації, що дитина дражнила дельфіна. Дельфін таким чином орієнтований на годування, коли в тренера бере рибу. У цей момент наш персонал кудись відійшов, а мама знімала хлопчика,

– розповів він.

Керівник дельфінарію додав, що ані мама, ані її син, не зрозуміли небезпеки у своїх діях. Під час вистави персонал попереджає про небезпеку та заборону близько підходити до бордюрів басейну. Але зазначив, що відвідувачі нехтують ними. Також Андрій Кісловський пообіцяв сконтактувати з матір'ю постраждалого хлопчика найближчим часом.

Яка реакція батьків постраждалого хлопчика

У соцмережах мати написала, що правила ігнорували всі. За її словами, таблички з попередженнями та заборонами стосувалися того, що не можна кидати сторонні речі в басейн, повідомляє телеграм-канал "Новини Одеса".

Всі поруч стояли, дельфіни до кожного підпливали стрибали, пищали, але мого схопили за руку. Хоча інші прям обличчя підставляли, торкалися тварин. З ними плавають, фотографуються в кінці. Тому це не нормально, в будь-якому випадку ..

– зазначила жінка.

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Як дельфін вкусив дитину: відео