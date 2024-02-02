Буде щонайменше до Москви, – Данілов прокоментував заяви Путіна про "санітарну" зону в Україні

Секретар РНБО України прокоментував заяви президента країни-агресорки про "демілітаризацію України". Він наголосив, що все піде не за планом Путіна.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяви російського президента Владіміра Путіна про створення "санітарної зони". За його словами, така точно буде, але не в Україні.

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Злочини не будуть безкарними

Путін 1 лютого виступив перед росіянами та заявив, що однією із цілей російської армії в Україні зараз є посунути лінію фронту, щоб наша артилерія не діставала до ворожих позицій. Він висунув ідею "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні. Водночас Данілов сказав, що ця лінія має бути щонайменше до Москви.

Повірте, так обов’язково буде. Тому що відповідь цивілізованого світу на ті злочини, які вчиняють ті терористи на чолі із сучасним Гітлером, на прізвище Путін – вони не будуть безкарними, вони обов’язково нестимуть за це відповідальність,

– зазначив секретар РНБО.

За його словами, "санітарна зона" буде створена зовсім не так, як хотів би Путін. Він наголосив, це буде точно територія Росії.

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