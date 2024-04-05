Скільки строковиків звільнять у запас: Генштаб озвучив цифри

В Україні з квітня розпочнеться звільнення у запас військовослужбовців строкової військової служби. Мова про тих, які не змогли вчасно звільнитися через початок повномасштабного вторгнення Росії.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що до кінця весни близько 7 тисяч українських військових строкової служби звільнять у запас.

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У відомстві заявили, що протягом квітня – травня, згідно з указом президента України №149, у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших військових формуваннях здійснюється звільнення до запасу військовослужбовців строкової військової служби.

"Загалом у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб ", – йдеться у повідомленні.

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