Глава МВС Ігор Клименко пояснив, що наразі неможливо демобілізувати українських військових. Адже це має певні ризики.

Міністр розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", що він говорив про це з командирами, які перебувають на лінії вогню. За його словами, якщо ми демобілізуємо тих, хто відвоював 2 роки, то в нас "просяде" фронт і підрозділи будуть неповноцінними, пише 24 Канал.

Зауважте Демобілізація в Україні: Міноборони та Генштаб готують новий законопроєкт

Що каже глава МВС про демобілізацію

Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів і в нас має бути, як мінімум, рівноцінна заміна під час ротації чинних бригад і батальйонів... Ми не маємо права обвалити фронт,

– заявив міністр внутрішніх справ.

За його словами, він розуміє, що військові хочуть демобілізуватись. Проте є ситуація на фронті та в державі, яку необхідно утримати. Для цього Україні потрібні досвідчені військові.

Ігор Клименко пояснив, що ті люди, які наразі тренуються на полігоні, стануть досвідченими військовими через декілька місяців.

Якщо буде два склади, тоді ми зможемо говорити про якусь більшу демобілізацію,

– пояснив міністр.

Він уточнив, що Генштаб ЗСУ знає потреби у мобілізації та чітко планує оборонні та наступальні операції.

Останні новини про закон про демобілізацію