Які категорії військових можуть демобілізуватися в жовтні 2024: адвокати дали пояснення

За законом, звільнення з військової служби під час воєнного стану можливе для деяких категорій військовослужбовців. Для цього військових також повинен мати відповідні документи.

Особливості процесу демобілізації пояснили адвокати Євген Камишев та Руслан Мельнік. Зазначається, що підстави для звільнення зі служби визначені статтею 26 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Хто може демобілізуватися в жовтні 2024

За словами юристів, наразі військовослужбовці в Україні можуть демобілізуватися в таких випадках:

за станом здоров'я (потрібно пройти ВЛК і отримати висновок медкомісії);

при настанні граничного віку служби;

за низкою сімейних обставин (всі вони прописані у Законі "Про військовий обов'язок і військову службу");

якщо набрав законної сили вирок суду, який позбавляє, обмежує свободу військовослужбовця або позбавляє його військового звання.

Важливо! За законом, демобілізуватися також можуть військовослужбовці, які пройшли полон.

Що стосується військовослужбовців-контрактників, приводом для звільнення може бути закінчення контракту. За власним бажанням можуть звільнитися іноземці або особи без громадянства. Однак в останньому випадку звільнити зможуть лише через 6 місяців безперервної військової служби.

Варто зазначити, що у всіх цих випадках військовослужбовець повинен мати документи, що підтверджують його право на звільнення зі служби.