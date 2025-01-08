При нинішній ситуації це малоймовірно, – нардеп Костенко про демобілізацію військових

За нинішніх умов мобілізації в Україні демобілізація є малоймовірною.

Про це під час брифінгу повідомив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко, повідомляє 24 Канал.

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Демобілізація військових

"Це дуже складна тема, про яку ми говорили, – про терміни служби. І та ситуація, яка у нас є, ми пам’ятаємо, що навіть заступник міністра, який приходив у залу, говорив про те, що якщо зараз безпосередньо, за цих умов мобілізації, які є, визначити строки і дозволити людям звільнятися, це може призвести до поразки у війні. Це ми маємо всі розуміти", – зазначив Костенко.

Відповідно до його слів, основну увагу в законопроєкті зосереджено на ротації підрозділів, які перебувають на першій лінії. Стосовно демобілізації ведуться дискусії.

"Наступне питання, чи розробляються якісь норми стосовно того, що було поставлено завдання уряду, – так. Ми нещодавно були з головою комітету в Міністерстві оборони, де були представники Міноборони, Генштабу. Говорили саме про цей законопроєкт. Там більше увагу звертають на ротації підрозділів, які перебувають на першій лінії. Тому основна увага – це на ротації. Щодо демобілізації там ведуться дискусії", – повідомив Костенко.

Депутат підкреслив, що "при нинішніх умовах мобілізації – це малоймовірно".