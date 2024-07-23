Законопроєкт про демобілізацію: у Міноборони розповіли, що відбувається з ініціативою

Міністерство оборони розробляє законопроєкт про демобілізацію. Однак поява ініціативи залежить від низки факторів.

Про це в етері програми "Свобода Live" розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Він наголосив, що наразі про терміни появи подібного законопроєкти говорити не вийде, передає 24 Канал.

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Яка ситуація із законопроєктом про демобілізацію

Лазуткін зазначив, що базово робота над законопроєктом ведеться. Однак терміни, коли ініціатива з'явиться у Верховній Раді, він сказати не може.

Це залежить від низки факторів, не лише від роботи над законопроєктом. Це залежить і від ситуації на фронті, і від темпів мобілізації, і від взаємодії тих структур, які впливають на це,

– пояснив речник Міноборони.

Він також нагадав, що під час ухвалення закону про мобілізацію, норма про демобілізацію зникла після звернення головнокомандувача ЗСУ. Тому у цьому питанні необхідна узгоджена позиція і Генштабу, і Міноборони.

До слова, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко наголошував, що законопроєкт про демобілізацію можуть внести до українського парламенту вже незабаром. За словами депутата, терміном готовності законопроєкту попередньо є жовтень 2024 року.