Чи буде демобілізація у лютому 2025 року: остаточне пояснення

Демобілізація військових в Україні залишається однією з найскладніших тем для обговорення. Раніше стало відомо, що уряд вже розробив відповідний законопроєкт.

Чи можлива демобілізація у лютому 2025 року та яка позиція влади – розповідає 24 Канал. Варто зазначити, що воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 9 травня цього року.

Читайте також ВЛК для обмежено придатних і призов студентів: якою буде мобілізація в лютому 2025

Чи можлива демобілізація в Україні

У січні 2024 року перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що Уряд розробив законопроєкт про демобілізацію. Однак його відклали до весни 2025 року для доопрацювання механізмів заміни військових після демобілізації.

Згодом це питання прокоментував Володимир Зеленський. В інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для Il Foglio президент пояснив, що мобілізація громадян під час воєнного стану здійснюється відповідно до чинного законодавства. За його словами, для повернення військових додому необхідно змусити Росію якнайшвидше завершити війну.

Глава держави зазначив, що є запити з питання повернення додому військових, але зараз це не передбачує закон.

Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, ну тоді треба було в перший день здаватися… Якщо завтра половина людей піде додому, Путін нас вб'є всіх… Абсолютно так і буде… Хто буде не погоджуватися, вони нас вб'ють,

– наголосив Зеленський.

Президент також додав, що будь-яке послаблення оборони країни поставить під загрозу її існування.

До слова, нещодавно Уряд ухвалив введення електронних направлень на ВЛК для військовозобов'язаних. Цей крок необхідний для пришвидшення проходження ВЛК та зменшення черг у ТЦК.