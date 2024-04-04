Демобілізація військових: хто має право та скільки триває служба для різних категорій громадян

В Україні понад два роки триває повномасштабне вторгнення Росії та діє воєнний стан. Частина наших захисників перебуває на фронті з першого дня та чекає на демобілізацію.

Можливість звільнення зі служби через 36 місяців передбачена новим мобілізаційним законопроєктом. Відповідну правку до документа підтримав Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив сподівання, що на найближчому засіданні парламенту цей законопроєкт вже винесуть до зали.

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Що передбачає чинне законодавство

Наразі, за законом, звільнення зі служби не відбувається під час дії воєнного стану. Винятки становлять випадки, описані в статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Скільки триває служба солдатів, сержантів та офіцерів

Закон України передбачає такі строки служби:

• до 12 місяців ― особи, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра;

• до 18 місяців ― солдати і матроси, сержанти і старшини, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях;

• до трьох років — контрактники ЗСУ, які служать рядовими, від трьох до п’яти ― ті, хто служать сержантами і старшинами;

• від 24 до 60 місяців ― громадяни, яким первинне військове звання присвоєне після проходження повного курсу військового вишколу за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу;

• 5 років ― для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

• 12−60 місяців ― інші громадяни.

А що зі строковиками

Варто зазначити, що військові строкової служби під час воєнного стану залишаються на службі до:

• кінця воєнного стану;

• демобілізації;

• поки не з’явиться підстава для звільнення відповідно до закону.

Які бувають підстави для звільнення зі служби

За станом здоров'я

26 лютого 2024 року Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків. Водночас у поданому Зеленським варіанті не було вказано чітких термінів демобілізації.

Військовослужбовці мають можливість демобілізуватися, якщо ВЛК встановила:

непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатність до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців.

Комісія також може призначити лікування з обстеженням через встановлений проміжок часу.

За сімейними обставинами

Звільнення зі служби за сімейними обставинами можливе:

у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років ;

; у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі захворювання, вказані в законі, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи ;

; у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи ;

; у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; військовослужбовці-жінки — у зв’язку з вагітністю ;

; військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку , а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років ;

; військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років ;

; перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років ;

; військовослужбовці, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

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Як демобілізуються контрактники

Особи, які уклали контракт на проходження військової служби, служать той термін, який зазначений у контракті. У разі закінчення строку дії контракту, термін його дії автоматично продовжується, і військові й далі несуть службу до:

кінця воєнного стану;

демобілізації;

поки не з’явиться підстава для звільнення відповідно до закону.

Важливо знати, що військові контрактної служби не можуть звільнитися, навіть якщо:

мають дружину (чоловіка) з інвалідністю;

один із батьків (своїх чи дружини/чоловіка) є особою з інвалідністю I чи II групи ;

; на утриманні військовослужбовця перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. У разі якщо частина дітей народжені в іншому шлюбі та проживають з матір'ю, то факт їх утримання підтверджується довідкою про сплату аліментів на рідних дітей.

Військові, які служать за контрактом та не мають українського громадянства, мають право на звільнення за власним бажанням.