Партія Байдена посилила позиції у Сенаті США

Партія демократів посилила свої позиції в американському Сенаті. Все завдяки тому, що у штаті Джорджія переміг демократ Рафаель Ворнок.

У другому турі проміжних виборів Ворнок обійшов свого суперника республіканця Гершела Вокера. Відрив між кандидатами був незначний – 1,6%.

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Джорджія відіграє важливу роль під час президентських виборів

Отож, згідно з даними компанії Edison Research, Ворнок таки зміг переобратися до Сенату. Цей результат закріплює за Джорджією статус штату, який відіграє важливу роль на президентських виборах 2024 року. За останні 2 роки демократи тричі вигравали вибори до Сенату в колишньому оплоті республіканців – Джорджії.

Давайте трохи відсвяткуємо на цій горі. Потанцюймо, бо ми на це заслуговуємо. Але завтра ми повернемося в долину, щоб виконати роботу,

– сказав Ворнок.

Демократи матимуть більшість у Сенаті

Наразі демократи претендують на більшість у Сенаті. Це дозволить президенту Джо Байдену просувати своїх кандидатів на судові та адміністративні посади. Тепер демократи не будуть змушені завжди співпрацювати з сенаторами-центристами, адже їм вистачатиме власних голосів.

Однак у Палаті представників демократи матимуть перешкоди, адже там більшість у республіканців. До речі, про те, що партія Дональда Трампа перемогла на виборах до Палати представників стало відомо ще у листопаді.

Тоді Байден привітав республіканців з перемогою ще до завершення виборів. Президент заявив, що співпрацюватиме з колегами для добробуту США.