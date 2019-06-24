Демонстрація зневаги як етикет Путіна, або Чому Москва геополітично програла Україну та Грузію

Для Грузії російське вторгнення й захоплення Абхазії і Південної Осетії – незагоєна рана. Тож гнів тисяч демонстрантів щодо вчинку російського депутата Сергія Гаврилова був прогнозованим і не викликає подиву майже ні в кого. Однак викликає, схоже, щирий подив і у самого Гаврилова, і у офіційного Кремля. Чому так відбувається – пояснив відомий російський журналіст Костянтин Еггерт.

Сергій Гаврилов у інтерв'ю "Комерсанту" розповів, що у Греції та Лівані йому дозволили сидіти в кріслі спікера парламенту. Депутат начебто дивується: "Чому ж так обурилися цьому в Грузії?" "Добре б іноді думати головою, що і де доречно", – відповів на "здивування" Гаврилова російський журналіст, оглядач та ведучий телеканалу "Дождь" Костянтин Еггерт, пише Deutsche Welle.

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Російське МЗС та прес-секретар Путіна Пєсков традиційно говорили про "провокації антиросійських сил". Але ж насправді провокацією була "нерозумна поведінка російського депутата-комуніста", вважає Еггерт.

Журналіст вказує на те, що у Кремлі давно панує "поблажлива гордовитість" до народів, які мешкали у колишньому СРСР. При цьому росіяни чомусь щиро переконані, що тими народами завжди маніпулюють злісні американці.

Це не просто фірмовий стиль російської верхівки. Вони так справді думають. А за Путіна демонстрація зневаги до колишніх радянських "нацменів" стала частиною неформального владного етикету і уособлює її президента,

– наголосив Еггерт.

І саме тому, переконаний оглядач, "Москва приречена програвати свої геополітичні партії на пострадянському просторі".

Антиросійські протести у Грузії: все, що відомо, а також фото та відео у матеріалах 24 каналу.

До прикладу російський журналіст згадав і Україну: "Як показали недавні президентські вибори в Україні, активна частина російського суспільства дедалі менше вірить казкам про нетямущих пострадянських сусідів, у яких в країнах суцільний хаос і розруха, на відміну від путінської "стабільності".

На кремлівське питання: "Хочете, як в Україні!" дедалі частіше відповідають не "Не дай Бог!", а "Хочемо!",

– підсумував Костянтин Еггерт.

Чому в Грузії – антиросійські протести? Некоректна поведінка російської делегації у будівлі грузинського парламенту стала поштовхом до масових антиросійських протестів у Грузії.



Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов 20 червня всівся у крісло спікера парламенту Грузії і почав вести російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я. Вчинок росіянина обурив грузинів, вони зрозуміли це як демонстрацію зневаги та зверхності щодо Грузії з боку Росії.