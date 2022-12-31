Згадали талібів: у Росії після довгих роздумів відреагували на демонтаж пам'ятника Катерині II

В Одесі нарешті демонтували пам'ятник російській імператриці Катерині II. Звісно, що ця подія не могла оминути російських пропагандистів.

Росіяни у "найкращих своїх традиціях" почали коментувати знесення Катерини ІІ в Одесі. Вони порівняли українську владу з талібами, пише 24 Канал.

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Чергова абсурдна заява пропагандистів

Там заявили, що "рішення української влади демонтувати пам'ятники імператриці Катерині II та Олександру Суворову в Одесі нагадує дії талібів, які підірвали дві найбільші у світі статуї Будди у Баміанській долині".

Як стверджують росЗМІ таку думку висловив лідер французької партії "Народний республіканський союз" Франсуа Асселіно.

Як вони стверджують, Асселіно наголосив, що ці буддійські святині, висічені в скелях приблизно у V столітті, пережили нашестя Чингісхана. "А зараз прийшли таліби, які, користуючись ідеологізованою інтерпретацією ісламу, вирішили стерти історію власної країни, зруйнувавши ці статуї Будди. На мій погляд, це можна порівняти з тим, що сталося в Одесі", – сказав він.

Він також заявив, київська влада влаштувала "справжню культурну війну", зносячи пам'ятники та забороняючи російську літературу у навчальних закладах та бібліотеках.

Що відомо про знесення пам'ятника