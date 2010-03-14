Біографія Дем'яна Ганула: що відомо про активіста, якого застрелили в Одесі

Невідомий в центрі Одесі посеред білого дня застрілив лідера громадської організації "Вуличний фронт" Дем'яна Ганула. Раніше він перебував у лавах "Правого сектора" та неодноразово отримував погрози у свій бік.

Усе, що відомо про Дем'яна Ганула – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Хто такий Дем'ян Ганул

Дем'ян Ганул – відомий громадський активіст з Одеси. Народився 6 жовтня 1993 року на Кіровоградщині.

Він був випускником історичного факультету Одеського педагогічного університету імені Ушинського. Працював вихователем-методистом в "Артеку".

Його знають, як лідера праворадикальної організації "Вуличний фронт", однак у 2019 році активісти повідомили про призупинення своєї діяльності.

До цього Ганул входив до одеського осередку "Правого сектору", де керував так званим "силовим блоком".

Проросійські партії та сили в Україні часто закидали Ганулу організацію сутичок в Одесі 2 травня 2014 біля Будинку Профспілок. Тоді під час масових заворушень у місті загинуло майже пів сотні людей, щонайменше 200 отримали поранення.

Активіст також часто брав участь у сутичках навколо скандальних забудов пляжів в Одесі та був учасником акцій із закриття наркоточок. Нерідко його помічали серед нападників на марші ЛГБТ. Він називав їх "хворими людьми".

У 2020 році Ганул балотувався в депутати до міської ради Одеси від партії "Національний корпус", однак вона не подолала 5% бар'єр.



Дем'ян Ганул / Фото Ivasi News

Що відомо про організацію "Вуличний фронт"? Самі активісти влаштовували акції та напади проти проросійськи налаштованих сил в Одесі та регіоні. Члени організації називали своїм обов'язком протистояння "совку та російській п'ятій колоні". Зокрема, вони активно протистояли прихильникам проросійського блогера Анатолія Шарія та ексрегіоналам. Водночас у ЗМІ членів "Вуличного фронту" часто звинувачували в неонацизмі, надмірному радикалізмі та роботі на кримінальні групи.



У 2019 році "Вуличний фронт" припинив свою діяльність. Там заявили, що нинішня "постмайданна система громадських рухів в Одесі знищує саму себе і взагалі ідею громадського протесту". Крім того, організація звинуватила екссоратників у роботі за гроші та представленні інтересів економічних і кримінальних структур.

Найскандальніші інциденти за участю Ганула

Протест проти передачі Літнього театру

У 2016 році одеські депутати намагалися передати Літній театр у приватну власність, а вже у 2017 протести проти цього рішення переросли в сутички з поліцією. Ганула звинуватили в організації масових заворушень, разом із ним до відповідальності притягнули Сергія Стерненка та Ігоря Бея.

Під час судового процесу народний депутат Андрій Білецький висловив намір взяти Ганула на поруки. Кримінальну справу залишили відкритою, а серед потерпілих у ній значиться тодішній начальник поліції Одеської області Дмитро Головін, який у 2019 році сам став підозрюваним у справі про привласнення державного майна.

Участь у "Сміттєвій люстрації"

У 2014 році брав участь у "Сміттєвій люстрації" проти проросійських політиків, які уникли офіційної люстрації. Зокрема, подібні акції відбулися щодо Нестора Шуфрича в Одесі та голови Фонду соціального страхування Олега Руденка, якого затримали на хабарі в розмірі 558 тисяч гривень, але згодом відпустили.

Шашлики на Куликовому полі

2 травня 2020 року під час вшанування трагедії в Одесі, Ганул влаштував мініакцію і показав, як наминає шашлики біля Куликового поля. Це неабияк розлютило проросійських блогерів в Одесі та навіть дійшло до пропагандистів з Кремля.

Ганул Влаштував мініакцію біля Куликового поля / Скриншот

Штурм клубу, де мав виступати Morgenshtern

Активісти одеських патріотичних організацій у 2019 році під керівництвом Ганула прийшли в одеський нічний клуб "Палладіум", щоб висловити свій протест проти висловлювань російського репера Morgenshtern. Вони розпалили там шини та вимагали від співака вибачитись за слова, сказані ним про трагічну пожежу в Одесі.

Виховання вчителя

У селі Градениці, що на Одещині, шкільний вчитель не приховував своєї любові до бойовиків та російської окупації. Він відверто героїзував ватажка бойовиків Олександра Захарченка і хвалив "беркутівців". Усе це він публікував і "лайкав" у соцмережах, які заборонені в Україні. Там – і Захарченко, і Кобзон, і "подяки" для "беркутівців".

Сепаратистські погляди чоловіка привернули увагу Ганула та його соратників. Вони вирішили навідатися до школи й поспілкуватися з ним з цього приводу.

Ганул поспілкувався із проросійським вчителем: дивіться відео

Побили за "Сталіна"

В Одесі активісти "Вуличного фронту" помітили припаркований автомобіль з портретом Йосипа Сталіна на склі. Намагання зняти зображення з авто переросло у бійку.

В результаті прихильник Сталіна самотужки зняв портрет вождя зі свого автомобіля.

Протест під консульством Росії в Одесі

4 листопада 2021 року, в день, коли в Росії відзначають "День народної єдності", Ганул приніс до будівлі консульства в Одесі труну з написами "Груз 200" та "росіяни їдуть додому".

У квітні 2022 року, з ініціативи Ганула, на стінах колишньої будівлі російського консульства в Одесі з’явилися патріотичні графіті.

Розмова з фітнес-тренером, який облаяв військовослужбовця

В одному з фітнес-центрів Одеси тренер дозволив собі образливі висловлювання на адресу військовослужбовця. Він не лише ображав захисника, а й заявив, що йому байдуже на тих, хто воює, та побажав смерті всім, хто перебуває на фронті.

На це відреагував Ганул та згодом опублікував фото тренера, на якому в того був розбитий ніс.

Як повідомив активіст, після цього інциденту чоловікові вручили повістку і його забрали представники місцевого ТЦК для проходження ВЛК.

"Підлога мокра, тренер пропустив день ніг і впав… Я проконтролював його трансфер у бусік, тепер військові зможуть запитати у нього, чому він бажав їм смерті", – розповів про інцидент Ганул.

Що відомо про зоозахисну діяльність Ганула

Ганул активно виступав проти жорстокого поводження з тваринами. В Одесі він організовував акції "За цирк без тварин", закликаючи відмовитися від використання тварин у циркових виставах.

17 травня 2017 року разом із соратниками виявив псевдопритулок "Райдуга", де знущалися з кошенят. У результаті всіх тварин передали новим господарям, а сам "притулок" закрили.

13 січня 2019 року в селі Нерубайське Біляївського району він разом з однодумцями врятував собаку, якого морили голодом у приватному будинку. Після реабілітації тварина знайшла нову родину.

У 2021 році Ганул відреагував на скандал із тату-салоном, що пропагував жорстоке поводження з тваринами. Працівники салону зв’язали свиню та сфотографували її з макетом майбутнього татуювання. У відповідь Ганул із соратниками прибув до цього салону в Одесі й облив його фасад червоною фарбою.

Що відомо про замах на Ганула у 2020 році

28 липня 2020 року на трасі невідомі обстріляли машину, в якій їхав Дем'ян Ганул. Сам активіст говорив, що йому дивом вдалося вціліти. За його словами, авто обстріляли з травматичної зброї, а сам він намагався відстрілюватись.

Невідомі обстріляли авто Дем'яна Ганула: дивіться відео

Однак це був не перший напад на активіста і спроба йому нашкодити. У квітні 2020 року невідомі спалили автомобіль Mercedes, який належав дружині Дем'яна Ганула.

Тоді всього за кілька годин до інциденту Ганул на своїй фейсбук-сторінці опублікував допис про те, як поліцейські та чиновники вбивають птахів з Червоної книги.

На фото, зробленому взимку, начебто помітили представника дозвільної системи поліції Миколу Чорного, поліцейського Максима Тімотіна і ще одного чиновника.

Крім того, у листопаді 2020 року невідомі битками розбили його автомобіль BMW X5, а пізніше спалили його на СТО.

Через кілька років, 4 травня 2023 року в Одесі невідомі у військовій формі побили Ганула, було відкрито кримінальну справу. Водночас військове командування почало службове розслідування за заявою про причетність до побиття військовослужбовців.

Що відомо про смерть Ганула

Вдень 14 березня 2025 року, близько 10:30, у Приморському районі Одеси сталося зухвале вбивство – невідомий застрелив чоловіка посеред вулиці, після чого втік із місця злочину.

Момент вбивства активіста: дивіться відео +18 (Увага! Чутливі кадри)

У місцевих Telegram-каналах з’явилися фото загиблого, на тілі якого помітили татуювання, схоже на те, яке мав активіст Дем’ян Ганул. Це спричинило чутки, що вбитий може бути саме він.

Згодом з'явилося офіційне підтвердження від МВС, що загиблий – Дем'ян Ганул, та повідомили, що ведуться оперативні заходи для встановлення особи стрільця та його затримання.

Кадри з місця вбивства Ганула: дивіться відео

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що розслідування вбивства взяв під особистий контроль.

До міста Одеса направлено полк Національної поліції... Я беру під особистий контроль розслідування, розкриття цього злочину,

– заявив Клименко.

Він додав, що у слідчих вже є конкретні зачіпки. Також правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного та закликали громадян повідомляти будь-яку інформацію про нього за телефонами +380732555126, +380949498364 або через спецлінію – 102.

Фото підозрюваного у вбивстві Ганула / Фото Нацполіції

Правоохоронці зазначають, що подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Зауважимо, що влітку 2024 року суд у Москві заочно заарештував Ганула за кількома статтями. Після цього в мережу почали зливати особисті дані активіста та його родини.

На різних російських інформаційних ресурсах також з’явилися оголошення, в яких закликали напасти на Ганула. За це обіцяли грошову винагороду від 5 000 до 10 000 доларів.

У зв’язку з загрозами активіст звернувся до правоохоронців. Він просив у держави захисту.

"Враховуючи усі ризики, сьогодні я направив відповідні заяви на ім'я начальника СБУ в Одеській області Віктора Доровського та начальника головного управління поліції в Одеській області Івана Жука. Прошу їх негайно розглянути та застосувати відповідні процесуальні заходи", – писав Ганул.