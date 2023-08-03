"В чужому городі кавун завжди солодший": Міноборони привітало українців з Днем кавуна

Попри окупацію Росією частини Півдня, українці все ж зможуть поласувати кавунами та динями. Завдяки ЗСУ на звільнених територіях вже дозрівають баштанні культури.

Міністерство оборони України привітало українців з Всесвітнім днем кавуна, який святкують 3 серпня та нагадало про здобутки ЗСУ. Навіть підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить зібрати урожай.

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Українці поласують кавунами в цьому році

До повномасштабного вторгнення Росії на Півдні фермери вирощували 35 – 40% всього обсягу баштанних культур України. Площа посіву становила 22,5 тисячі гектарів, з яких вдавалося зібрати 160 тисяч тонн урожаю. Російське вторгнення завадило зібрати хороший врожай минулого року.

В чужому городі кавун завжди солодший,

– написали в Міноборони.

Однак цього року кавуни та дині посіяли на таких деокупованих територіях, як Нововоронцовська, Новоолександрівська, Кочубеївська, Високопільська, Великоолександрівська, Музиківська громади. Звідти фермерам вдасться зібрати близько 6 тисяч тонн баштанних.

Тож попри бойові дії на Півдні, зокрема на Херсонському напрямку, українці побачать рідні кавуни та дині на полицях магазинів.

Наприкінці Міноборони подякувало всім воїнам, які захищають українську державність. Згадало міністерство і про фермерів, які працюють під час війни та відновлюють аграрний потенціал України.

Ситуація на Південному напрямку