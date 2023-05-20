Вони – героїні: матусь-військових, які повернулися з полону, привітали із Днем матері

У День матері в Україні привітали матусь-військових, які повернулися з полону. Їм подарували бокси краси для догляду за собою.

Станом на сьогодні у лавах ЗСУ Україну захищають близько 60 000 жінок, 42 000 – військовослужбовиці. До того ж 5 000 жінок перебувають на передовій, інформує 24 Канал.

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Матусь-військових, які повернулися з полону, привітали із Днем матері

У лавах загону "Азов" несли службу жінки, які зробили свідомий непростий вибір. Для росіян вони – небезпечні злочинці, а для українців – героїні, для близьких – доньки, сестри, дружини і мами.

Тому до Дня матері мамам-військовим, що повернулись з полону, подарували бокси краси від EVA. Ще 10 боксів чекають на власниць, які, на жаль, поки не повернулись додому. Сподіваємось, що їх звільнять якнайшвидше.

Матусь-військових привітали із Днем матері / фото із соцмереж

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