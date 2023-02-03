Що було на саміті Україна – ЄС, реформа системи інтернатів: Зеленський записав нове звернення

Сили оборони продовжують стримувати навалу росіян. Ввечері 3 лютого президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців.

Глава держави зазначив, що цей ранок в Україні, як і багато інших, почався з повітряної тривоги. День, як і багато інших, минув у надзвичайно жорстоких боях на фронті.

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Президент розповів про саміт Україна – ЄС

Зеленський зазначив, що сьогодні у Києві відбувся черговий саміт Україна – Європейський Союз. Є доволі конкретні домовленості з партнерами нашої держави про те, як Україна стане ще ближчою із ЄС.

Цей ранок в Україні, як і багато інших, почався з повітряної тривоги. Цей день, як і багато інших, минув у надзвичайно жорстоких боях на фронті. Але все одно цього вечора можна сказати, що Україна йде до своєї мети. Ми зберегли українську свободу. Ми захищаємо цінності України,

– наголосив президент.

Він додав, що українці досягнуть європейських цілей країни.

"Сьогодні дуже відчувалась упевненість у цьому під час саміту. Ми говорили й говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо, щоб зафіксувати це де-юре", – зауважив глава держави.

Після саміту Україна – ЄС:

є розуміння, що почати переговори про членство України у Євросоюзі можна цього року,

партнери розуміють також те, що цього року потрібно, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку України й тиск на Росію, зокрема санкційний тиск.

"Ми говорили сьогодні про десятий санкційний пакет Євросоюзу, який зараз готується. Є наші пропозиції щодо цього пакету – сьогодні ми їх озвучили партнерам. Обговорили зміни в інституціях нашої держави, які ми здійснюємо. І які ще готуємося здійснити", – розповів Зеленський.

Також обговорювали:

фінансову співпрацю,

відновлення інфраструктури, насамперед соціальної та енергетичної,

реалізацію Fast Recovery Plan, те, що треба відновлювати вже зараз.

Президент подякував Єврокомісії за рішення про мільярд євро, який спрямують саме на Fast Recovery.

"Готуємо більшу інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС – це більші доходи українських компаній, більше виробництво та робочі місця в нашій країні, це доходи державного й місцевих бюджетів. Тобто це те, що робить Україну реально міцнішою", – заявив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського