"Без королів": як у США проходять масові протести на день народження Трампа – фото, відео

У 79-й день народження президента Дональда Трампа, США охопила хвиля масових протестів під гаслом "Без королів". Вони проходять на тлі військового параду у Вашингтоні, загалом очікується понад 1 500 – 1 800 акцій у всіх 50 штатах.

Своєю чергою Трамп попередив, що будь-які протести під час параду зустрінуть з "дуже великою силою". Про те, як проходять демонстрації, реакцію влади та настрої на вулицях американських міст – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Парад Трампа і масові протести у США: дивіться відео