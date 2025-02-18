День народження Трампа може стати державним святом у США: конгресвумен представила законопроєкт

Конгресвумен Нью-Йорка Клаудія Тенні представила новий законопроект. Республіканка пропонує зробити день народження Дональда Трампа офіційним державним святом у США.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресреліз Клаудії Тенні 14 лютого. Відзначати уродини американського президента хочуть 14 червня – разом із Днем прапора США.

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Як аргументують ініціативу

За словами республіканки, жоден сучасний лідер США не був більш значущим для країни, аніж Трамп.

Тенні називає 45-го й 47-го президента "найбільш важливим президентом в сучасній американській історії", який очолив США в часи "великих міжнародних і внутрішніх потрясінь".

Так само, як день народження Джорджа Вашингтона визнано державним святом, цей законопроєкт додасть день народження Трампа до цього списку, визнаючи його засновником Золотого віку Америки,

– переконує конгресвумен.

Вона закликає назавжди закріпити "внесок Трампа в американську велич" і важливість американського прапора в законі.

Нагадаємо, у Time назвали перемогу Трампа на президентських виборах "історичною", оскільки він став найстарішим американським лідером, що обіймав пост. Окрім того, американський журнал визнав Трампа "Людиною року 2024".