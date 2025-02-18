День народження Трампа може стати державним святом у США: конгресвумен представила законопроєкт
- Конгресвумен Клаудія Тенні запропонувала зробити день народження Дональда Трампа офіційним державним святом у США.
- Пропозиція відзначати день народження Трампа 14 червня разом із Днем прапора США обґрунтована значущістю політика для країни.
Конгресвумен Нью-Йорка Клаудія Тенні представила новий законопроект. Республіканка пропонує зробити день народження Дональда Трампа офіційним державним святом у США.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресреліз Клаудії Тенні 14 лютого. Відзначати уродини американського президента хочуть 14 червня – разом із Днем прапора США.
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Як аргументують ініціативу
За словами республіканки, жоден сучасний лідер США не був більш значущим для країни, аніж Трамп.
Тенні називає 45-го й 47-го президента "найбільш важливим президентом в сучасній американській історії", який очолив США в часи "великих міжнародних і внутрішніх потрясінь".
Так само, як день народження Джорджа Вашингтона визнано державним святом, цей законопроєкт додасть день народження Трампа до цього списку, визнаючи його засновником Золотого віку Америки,
– переконує конгресвумен.
Вона закликає назавжди закріпити "внесок Трампа в американську велич" і важливість американського прапора в законі.
Нагадаємо, у Time назвали перемогу Трампа на президентських виборах "історичною", оскільки він став найстарішим американським лідером, що обіймав пост. Окрім того, американський журнал визнав Трампа "Людиною року 2024".