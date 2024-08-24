"За неї боролися навіть без надій на перемогу": як захисники вітають з Днем Незалежності

Українські військові та керівники силових структур привітали українців з Днем Незалежності. Вони наголошують на тому, що боротьба за нашу незалежність ще триває.

Попри те, що Україна сформувала свої кордони 33 роки тому, ми змушені відстоювати нашу незалежність знову.

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