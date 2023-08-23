Всесвітня кампанія до Дня Незалежності України охопить 32 країни світу

Наша держава 24 серпня святкуватиме День Незалежності. 32 країни світу долучаться до кампанії #IndependenceInMyHeart – українці проведуть там демонстрації.

24 серпня стало для всіх громадян України особливим святом. У цей день ми вшановуємо полеглих за волю України і дякуємо тим, хто щодня боронить нашу державність. І цими днями інші країни висловлюватимуть свою солідарність із нами.

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Що відомо про акцію

Із 23 по 28 cерпня українці більш ніж у 80 містах 32 країн світу проведуть демонстрації у рамках всесвітньої кампанії #IndependenceInMyHeart, приуроченої до Дня Незалежності України.

Українці саме зараз платять дуже високу ціну за свою незалежність та свободу: вони віддають за неї свої життя у війні з російським агресором. Але разом з тим, український народ святкує 24 серпня День Незалежності своєї Батьківщини, доводячи не лишень на полі бою, але й таким чином свою силу, незламність, міцність духу та готовність боротися за свою незалежність до кінця.

Україна веде війну проти російського агресора не тільки за свою власну незалежність, але й за незалежність і добробут всіх цивілізованих країн. Україна вдячна міжнародним партнерам за їх підтримку та допомогу (зокрема військову), за обрання ними сторони світла!

Учасники акцій планують провести ходу в етнічному вбранні з українською символікою і прапорами і з використанням графіки видатного українського митця Андрія Єрмоленка. Кампанію організовує Communities Army of Ukraine (Армія громад України), заходи підтримала також спільнота KLYCH.

Графіка, яку використають для проведення акції, дуже цікава: у тризуб вплетено знакові речі для різних країн: для Франції це Ейфелева вежа, для Великої Британії – Біг-Бен, для Греції – Акрополь, а для Австралії – кенгуру. Також там є написи різними мовами на підтримку України.

Слова на підтримку України звучать з усього світу / Фото #IndependenceInMyHeart

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