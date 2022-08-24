Незалежність не сталася сама собою: чиї обличчя вона має

Незалежність – не абстрактна річ. Вона створена конкретними людьми, яким сьогодні треба подякувати.

Стовпи Незалежності

1. Захисникам і захисницям, які тримають небо над країною та кордон навколо.

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2. Волонтерам і волонтеркам, які безупинно їх підтримують.

3. Дипломатам і тисячам інших людей без посад, які щодня просувають український інтерес на світовій арені.

4. Митцям і мисткиням, які плекають образ України в нашій уяві та створюють сенси, що наповнюють наше життя.

5. Підприємцям, які тримають економіку, робочі місця та надію на майбутнє.

6. Реформаторам і реформаторкам, які намагаються поліпшити український літак, що палає, на льоту.

7. Активістам та активісткам, які утримують нас від перетворення на маленьку росію.

8. Кожному і кожній із вас за вашу віру й відданість.

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Вогонь запеклих не пече

Нації – це колективне уявлене. Ніхто не бачив націю і не мацав її руками, бо нації живуть у колективній уяві мільйонів людей, але водночас вони не менш реальні, ніж чашка кави на вашому столі.

Колективне уявлене стає реальністю через віру та вчинки кожної конкретної людини. Те, у що вірили українські пророки, стало реальністю через століття, і це не сталося само собою – це сталося зусиллями, потом, кров'ю мільйонів людей кількох поколінь. Наші предки і ми перетворили абстрактну ідею української незалежності на реальність. Подякуємо їм і собі.

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