У День Незалежності України в Росії відбудуться 5 судилищ над українцями

У Росії та окупованому нею Криму просто на День Незалежності України, 24 серпня, відбудуться 5 судилищ над громадянами України. Про це розповіла уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

Мовиться, зокрема, про "суд" проти одного з лідерів кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. А також ще про чотири засідання у так званій "справі Хізб ут-Тахрір".

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У Росії відбудуться 5 судилищ над українцями

24 серпня, просто на День Незалежності України, в окупованому Росією Криму відбудеться чергове "судове засідання" у справі проти одного з лідерів кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Це "незаконне заочне судилище", як зазначила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, стосується начебто "незаконного перетину кордону Росії" і "незаконного поводження зі зброєю".

Вже на території самої Росії, у Ростові-на-Дону, цього ж дня відбудуться одразу 4 судових засідання у так званій "справі Хізб ут-Тахрір". Мовиться про:

Ленура Сейдаметова і Тимура Ялкабова з так званої "сімферопольської третьої групи".

Ремзі Бекірова, Ризи Ізетова, Раїма Айвазова, Шабана Умерова та Фархода Базарова з "другої сімферопольської справи".

Енвера Аметова, Османа Аріфмеметова, Яшара Муєдінова, Руслана Сулейманова і Рустема Шейхалієва (з тієї ж справи, але в окремому розгляді).

Алім Суф’янов, Сейран Хайретдінов та Олександр Сизиков також будуть у суді в справі "четвертої бахчисарайської групи".

Усі ці справи стосуються кримських татар, які не погодилися підкоритися російській окупації Криму.

Росія вдається до цинічних переслідувань з метою припинення релігійної діяльності кримських татар, а також придушення громадянської активності жителів тимчасово окупованого Криму,

– наголосила Денісова.

Уповноважена закликала генконсула України в Ростові Тараса Малишевського й міжнародні правозахисні організації відвідати ці суди, щоб бодай спробувати запобігти порушенням прав незаконно утримуваних громадян України.

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Повний текст публікації Людмили Денісової у фейсбуці:

Завтра у так званому "Армянському міському суді" в тимчасово окупованому Криму відбудеться чергове судове засідання у "справі Мустафи Джемілєва". Окупаційна влада влаштувала незаконне заочне судилище над лідером кримськотатарського народу за начебто "незаконний перетин кордону РФ" і "незаконне поводження зі зброєю".

У Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудуться одразу чотири судових засідання у так званій "справі Хізб ут-Тахрір":

Очікується попереднє засідання у справі Ленура Сейдаметова і Тимура Ялкабова, які входять до так званої "сімферопольської третьої групи". 23 липня 2021 року підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" відхилив апеляційну скаргу захисту на продовження їм запобіжного заходу.

Стосовно учасників «другої сімферопольської справи» Ремзі Бекірова, Ризи Ізетова, Раїма Айвазова, Шабана Умерова та Фархода Базарова. Під час засідання очікується розгляд справи по суті.

Стосовно учасників так званої "другої сімферопольської групи" в підгрупі Енвера Аметова, Османа Аріфмеметова, Яшара Муєдінова, Руслана Сулейманова і Рустема Шейхалієва. Під час засідання очікується допит таємного свідка ФСБ.

Стосовно учасників «четвертої бахчисарайської групи», до якої входять Алім Суф’янов, Сейран Хайретдінов та Олександр Сизиков. Під час засідання очікується розгляд справи по суті.

РФ вдається до цинічних переслідувань з метою припинення релігійної діяльності кримських татар, а також придушення громадянської активності жителів тимчасово окупованого Криму.

Закликаю Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, міжнародні правозахисні організації відвідати незаконні судилища задля недопущення порушення прав незаконно утримуваних громадян України, а також сприяння забезпеченню права на захист і справедливий суд.

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