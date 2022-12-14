Росія створила загрози, які могли перевершити аварію на ЧАЕС, – Зеленський

Сьогодні Україна вшановує пам'ять героїв, які ліквідували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Президент України згадав про подвиг рятівників та наголосив на потенційній катастрофі, яку своїми діями можуть спричинити окупанти.

Цьогоріч у середу, 14 грудня, наша держава вшановує пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції, що сталася 36 років тому. Володимир Зеленський упевнений, що під час цієї війни дії Росії ставлять світову ядерну безпеку під загрозу.

Читайте також У мережі порівняли колеса огляду в Прип'яті та Бахмуті: моторошні кадри

Президент згадав про ліквідаторів аварії на ЧАЕС

За словами глави держави, українці захистили не лише власну державу від наслідків аварії на АЕС, а й увесь світ та його майбутнє.

Сьогодні наші захисники й захисниці знову в обороні нашого майбутнього. Цього року Росія створила нові загрози, які могли б перевершити навіть ту найстрашнішу аварію,

– написав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що Україна та світ ніколи не забудуть подвиг ліквідаторів. Також ми нікому не дозволимо знехтувати ціною, яку довелось заплатили за ліквідацію наслідків аварії.

Вічна шана героям Чорнобиля за їхній подвиг! Дякую всім, хто наближає нашу перемогу,

– констатував очільник держави.

Світова ядерна безпека знову під загрозою

Варто зауважити, якщо Україна та захід вестимуться на ядерний шантаж Росії, це може призвести до катастрофічних наслідків, які за масштабами будуть страшнішими, аніж аварія на Чорнобильській АЕС.