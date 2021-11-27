У храмах ПЦУ та УГКЦ відправлять панахиди, у містах і селах пройдуть мітинги-реквієми. О 16:00 люди запалять свічку пам'яті та вшанують жертв геноциду загальнонаціональною хвилиною мовчання

Важливо Визнання Голодомору крізь роки: від перших згадок у західній пресі та до сьогодні

Як українці вшановують пам'ять жертв

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна у минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Також глава держави підписав указ про заходи до 90 роковин Голодомору. У ньому зазначено, що у 2023 році готують Міжнародний форум Голодомору.



Заходи пам'яті у Вінниці / Фото "Суспільне"

В цей день, зазначили в ПЦУ, всі українці єднаються. Наголосили, що це страшна пам’ять, але дуже повчальна для всіх. У МВС ж нагадали, що в Україні було голодомори: у 1921 – 1923, 1932 – 1933 та 1946 – 1947 роках.

Комуністичний геноцид, цинічно спланований злочин, який забрав мільйони українців. Пам'ятаємо душу, замучену голодом. Пам'ятаємо, хто ворог, хто кат,

– наголосили у міністерстві.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет зауважив, що серед загиблих були й мільйони тих, хто попри жахіття пережитого в наступні десятиліття боролися за державність, займалися наукою та творили шедеври мистецтва. Важливо зберігати правду про Голодомор та передавати її нащадкам.

До вшанування пам'яті загиблих приєднались і в Штатах. Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін нагадала про злочини сталінського режиму. Американська влада заявила про єдність з українським народом.

Уповноважена Ради з питань прав людини Людмила Денісова наголосила, що Голодомор – це одна з найжахливіших трагедій у світовій історії та болюча рана в серці кожного українця.

"Мільйони невинних жертв є постійним нагадуванням про загрозу режимів, які зневажають права і свободи людини", – додала Денісова.

До речі, Український інститут національної пам'яті до роковин трагедії започатковує всеукраїнський форум "Сила пам'яті: молодь говорить про Голодомор". Говоритимуть про сучасні сенси минулого.

"Диявольський проєкт Сталіна"

У храмі Святого Георгія у Стамбулі теж відбулася панахида за українцями, які стали жертвами Голодомору. У богослужінні взяв участь Вселенський патріарх Варфоломій, інформує Укрінформ. Він наголосив, що рукотворний голод був "диявольським проєктом сталінської системи", спрямованим на знищення християнської віри.

У МЗС додали, що протягом десятиліть радянська влада їх заперечувала та підміняла реальні факти про страшний голод пропагандою. Нагадали, що у 2006 році Голодомор 1932 – 1933 років визнали геноцидом. Тепер вже 15 держав ухвалили аналогічні рішення на парламентському рівні, 9 – на регіональному.



Де визнали Голодомор геноцидом / Інфографіка 24 каналу