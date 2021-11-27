В храмах ПЦУ и УГКЦ отправят панихиды, в городах и селах пройдут митинги-реквиемы. В 16:00 люди зажгут свечу памяти и почтят память жертв геноцида общенациональной минутой молчания

Важно Признание Голодомора сквозь годы: от первых упоминаний в западной прессе и до сегодняшнего дня

Как украинцы чтят память жертв

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина в прошлом веке доказала: мы нация, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Также глава государства подписал указ о мероприятиях к 90-й годовщине Голодомора. В нем указано, что в 2023 году готовят Международный форум Голодомора.

Мероприятия памяти в Виннице / Фото "Суспільне"

В этот день, отметили в ПЦУ, все украинцы объединяются. Подчеркнули, что это страшная память, но очень обучающая для всех. В МВД же напомнили, что в Украине были голодоморы: в 1921 – 1923, 1932 – 1933 и 1946 – 1947 годах.

Коммунистический геноцид, цинично спланированное преступление, унесшее миллионы украинцев. Помним душу, измученную голодом. Помним, кто враг, кто палач,

– отметили в министерстве.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что среди погибших были и миллионы тех, кто, несмотря на ужасы пережитого, в последующие десятилетия боролись за государственность, занимались наукой и творили шедевры искусства. Важно сохранять правду о Голодоморе и передавать ее потомкам.

К увековечиванию памяти погибших присоединились и в Штатах. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин напомнила о преступлениях сталинского режима. Американские власти заявили о единстве с украинским народом.

Уполномоченная Совета по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что Голодомор – это одна из самых ужасных трагедий в мировой истории и болезненная рана в сердце каждого украинца.

"Миллионы невинных жертв являются постоянным напоминанием об угрозе режимов, попирающих права и свободы человека", – добавила Денисова.

Кстати, Украинский институт национальной памяти к годовщине трагедии начинает всеукраинский форум "Сила памяти: молодежь говорит о Голодоморе". Будут говорить о современных смыслах прошлого.

"Дьявольский проект Сталина"

В храме Святого Георгия в Стамбуле тоже состоялась панихида за украинцами, ставшими жертвами Голодомора. В богослужении принял участие Вселенский патриарх Варфоломей, передает Укринформ. Он подчеркнул, что рукотворный голод был "дьявольским проектом сталинской системы", направленным на уничтожение христианской веры.

В МИД добавили, что на протяжении десятилетий советские власти их отрицали и подменяли реальные факты о страшном голоде пропагандой. Напомнили, что в 2006 году Голодомор 1932-1933 годов признали геноцидом. Теперь уже 15 государств приняли аналогичные решения на парламентском уровне, 9 – на региональном.

Где признали Голодомор геноцидом / Инфографика 24 канала