"Актуальний" подарунок від окупантів: у Донецьку десантнику без ніг дали велосипед

В окупованому Донецьку десантник отримав "креативне" привітання з днем повітряно-десантних сил, утім, подарунку він не радий. А от військові та журналістка, які привезли велосипед безногому, аж ніяк не збентежилися.

У Росії 2 серпня святкують день повітряно-десантних сил. Ще за Радянського союзу його відзначали досить пафосно на державному рівні. А от вулиці цього дня традиційно повнилися п'яними десантниками, які чіплялися до дівчат, купалися у фонтанах і розбивали пляшки собі об голову.

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Деталі інциденту з недоречним подарунком

Є свято – є подарунок. "Маріуполь. Спротив" поширив фото із російського пабліку, який зайвий раз підтверджує: окупанти справді безмозкі. Причому вони нечуйні до своїх же.

Чоловік із Донецька працював шахтарем до 2022 року, а потім отримав повістку. Він потрапив у десантні війська, а там, на російсько-українській війні, утратив обидві ноги. 1 серпня до нього приїхали представники військової адміністрації, щоб привітати зі святом. Чоловіки у формі подарували безногому десантникові велосипед, а журналістка фотографувала це і просила попозувати біля "подарунку".

Дружина десантника пожалілася у проросійському пабліку, мовляв, дарувальники нічого не зрозуміли. Її саму ситуація так обурила, що їй відібрало мову. Коментатори співчувають і наївно радять дізнатися: можливо, виділяли машину, а доїхав лише велосипед? Хтось говорить, що варто радіти, бо "велосипед можна хоч пропити". Дехто зазначає, що це класичний приклад відсутності мізків та емпатії.

Мешканці Донецька вражені діями окупаційної влади / "Маріуполь. Спротив"

Ця ситуація чітко показує: ті, хто підтримав окупацію Донбасу Росією у 2014 році, жорстоко помилилися. Росії плювати на своїх громадян – навіть на тих, хто ішов проливати кров за Путіна. Їй важливо тільки створювати красиву картинку: міноборони, наприклад, розказує про історію блакитного берета та закликає вдягати його на честь свята. Тим часом триває прихована мобілізація і скоро ще більше росіян підуть убивати українців і гинути за кремлівського диктатора.

Ніякої подяки за підтримку "народних республік" чекати не слід. Шкода, що до деяких "корінних мешканців Донецька" це доходить тільки зараз.

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