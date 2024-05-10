Звезли людей на підготовлену акцію: як у Маріуполі влаштували свято "побєдобєсія"
Російська влада цинічно вирішила провести святкування 9 травня ще й на окупованих територіях України. Для людей, які живуть цих містах і селах, або й навіть виїхали звідти, було дуже важко морально впоратися з тим, що відбувалося.
Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що така ситуація у всіх великих окупованих містах. Особливо показово це в самому Маріуполі, де росіяни намагалися створити картинку "свята"
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Що придумали загарбники на 9 травня
"В окупованому Маріуполі провели великий автопробіг. На нього звезли людей з Донецька, Новоазовська та навколишніх сіл. А для того, щоб створити ще більшу картинку "загнали" військових, – розповів Петро Андрющенко.
Так росіяни отримали кадри нібито щасливого святкування біля Драмтеатру, в якому у березні 2022 року Росія вбила сотні мирних людей. Тепер там відзначали "дєнь побєди". Бачити таке – дуже боляче для українців, які виїхали з міста, до того ж вони не знають, коли весь цей жах закінчиться.
Ніхто не знає, коли перемога, а умови життя кращими не стають. Тому люди потребують серйозної психологічної допомоги. Росіяни це розуміють і навмисно б'ють у слабкі місця,
– зауважив Андрющенко.
Окупанти намагаються показати, що нібито у захоплених містах панує мир, а в інших областях України – війна. На жаль, це спонукає деяких людей повертатися назад до своїх окупованих домівок. Але тут мовиться не про зрадництво, а про депресію і неможливість жити в таких умовах.
"Росіяни це розуміють, тому створили картинку, ніби весь Маріуполь вийшов на вулиці та радіє. Насправді це не так. Це лише підготовлена акція", – наголосив радник міського голови Маріуполя.
9 травня на окупованих територіях
- День "побєдобєсія" на тимчасово окупованих територіях росіяни почали відзначати ще за тиждень до 9 травня. Росіяни посилили пропаганду, на вулицях вивісили георгіївські стрічки, а в школах проводили спеціальні уроки. На них розповідали учням свій варіант історії, залучали дітей до парадів та навіть вдягали у військову форму.
- У Маріуполі проводили спеціальні театральні вистави та постановки, для цього привозили акторів з Росії. Так звані російські зірки приїжджають на відкриття шкіл, пам'ятників – все для того, що впливати на людей. На уроках дітям розповідають про Другу світову війну, але з неї прибрали всі згадки про Україну.
- Натомість у Криму взагалі відмовилися від святкувань 9 травня. Вочевидь гауляйтер окупованого півострова Сєргєй Аксьонов боявся, що може прилетіти з території України. Він знає, що засоби ураження цілком ймовірно дістануть і до його резиденції.