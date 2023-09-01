У день першого дзвоника: у Києві повідомили про замінування усіх шкіл
Джерело:КМВА
У столиці 1 вересня повідомили про замінування всіх середніх шкіл. Поліцейські вже перевірять інформацію.
Відповідне повідомлення надійшло до поліції вранці п'ятниці. Про це розповіли у Київській міській військовій адміністрації, пише 24 Канал.
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Що відомо про замінування шкіл
За даними КМВА, поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Правоохоронці відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності.
Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією,
– зазначили в адміністрації.
Також закликали зберігати спокій і слідкувати за оновленням інформації.
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У Львові "замінували" університети
- Зауважимо, що у Львові 29 березня "замінували" вищі навчальні заклади. Відповідне повідомлення від аноніма надійшло близько 13:50.
- У Львівському державному університеті фізичної культури, що на вулиці Костюшка, та у ЛНУ імені Івана Франка працювали поліцейські та вибухотехніки.
- Викладачів і студентів евакуювали з будівель.