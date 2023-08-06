Побував у ролі пілота F-16 та "влучив" у Ту-95: як Зеленський привітав Повітряні сили зі святом

6 серпня, у першу неділю серпня, відзначають День Повітряних сил ЗСУ. Захисників українського неба привітав Володимир Зеленський. Ба більше, він мав нагоду спробувати себе у ролі пілота.

Президент України 6 серпня особисто взяв участь у заходах, присвячених Дню Повітряних сил ЗСУ. Він не лише вручав високі державні нагороди, почесні відзнаки, а й бодай на кілька хвилин, але спробувати себе в новому амплуа.

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Став пілотом на кілька годин

Під час заходів Володимир Зеленський мав можливість оглянути сучасні зразки зброї та військової техніки. Ними користуються захисники українського неба. А ще він брав участь у погашенні поштового набору "Винищувачі зла". Але про все по черзі.

Президентові України розповіли про роботу та можливості комплексів Patriot та IRIS-T. Їх наша держава отримала від міжнародних партнерів.



Зеленському розповіли про роботу комплексів ППО / Фото ОП

А ще нашу увагу привернув кадр, на якому можна побачити Володимира Зеленського в кабіні винищувача. Ймовірно, він сидить в одному з літаків, які оглядав. Мовиться про штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24М, винищувачі Су-27 та МіГ-29 із ракетами, які вони застосовують.



Володимир Зеленський у кабіні одного з літаків / Фото ОП

Покатався на симуляторі F-16 та "влучив" у Ту-95

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що ці повітряні судна зазнали модифікації. Її зробили, щоб можна було використовувати озброєння, надане міжнародними партнерами. Зокрема, ті самі ракети класу "повітря – поверхня" ZUNI, ракети Storm Shadow, а також протирадіолокаційні ракети AGM HARM.

Також глава держави мав нагоду спробувати на собі симулятор для підготовки пілотів до роботи на винищувачах F-16. Його Україні передала Чехія. Завдяки цьому пристрою наші військові вивчають особливості західної сучасної техніки, а також розуміють, на що вона здатна.



Зеленський спробував себе на симуляторі F-16 / Фото ОП

Мабуть, найзахопливіше для Зеленського було випробування комплексу на практиці. Він сидів на спеціальному кріслі зі штурвалом, а на голові у нього була гарнітура віртуальної реальності. Завдяки цьому комплекту президент мав можливість влучити в одну з віртуальних мішеней. Мовиться про літак Ту-95. Нам спала на думку одна крилата фраза президента. Але ми не будемо її згадувати, щоб Цукерберг нас не забанив.



Крім того, йому презентували бомбер з винищувачем F-16 / Фото ОП

Зеленський отримав шолом пілота

Крім того, Володимирові Зеленському військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ презентували шолом пілота. Він став символом віри в те, що невдовзі Україна отримає від міжнародних партнерів винищувачі F-16. Завдяки цим повітряним суднам ми зможемо не лише оберігати небо від загроз, а й звільняти територію рідної держави.



Зеленському презентували шолом пілота / Фото ОП

Один з військових Повітряних сил зазначив, що "до повного комплекту лицарю не вистачає меча – авіації, щоб уражати повітряного та наземного противника". Володимирові Зеленському подарунок припав до душі. Він запевнив, що працюватиме над тим, щоб Україна отримала довгоочікувані F-16.

І вже тільки питання часу, коли в українському небі будуть F-16, які дадуть іще більше сили нашому захисту. Українські Повітряні сили вже стали наймогутнішими за всі роки існування, а стануть іще потужнішими,

– зауважив глава держави.



Шолом для Зеленського підписали пілоти / Фото ОП

Погасили марку "Винищувачі зла"

Так, "Укрпошта" випустила до Дня Повітряних сил ЗСУ новий поштовий набір "Винищувачі зла". Поштову марку спільно з Володимиром Зеленським погасили також міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що марки пророчі. І що щойно компанія щось випускає, "це обов'язково відбувається". Тож він висловив сподівання, що невдовзі до України прибудуть F-16.



Зеленський погасив марку "Винищувачі зла" / Фото ОП

Напередодні Володимир Зеленський розповів про підготовку українських пілотів на F-16. За його словами, навчання розпочнеться цього місяця. Крім того, наразі нашій державі необхідно працювати на всі 100 відсотків з країнами, які мають ці багатоцільові винищувачі та зможуть після навчання їх передати.