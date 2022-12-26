День ППО продовжується: в Енгельсі знову залунала повітряна тривога
Не встигли жителі Енгельса оговтатись після нічних вибухів, як ввечері у російському місті знову залунала повітряна тривога.
Близько 18:50 за київським часом місцеві телеграм-канали повідомили, що в Енгельсі знову лунає сирена. У мережі з'явилося відповідне відео. Також моніторингова група повідомила, що тривога лунає у Саратові. Про це пише 24 канал.
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В Енгельсі знову повітряна тривога
Місцеві жителі Енгельса повідомляють, що у місті знову звучить повітряна тривога. Поки що місцева влада ніяк не прокоментувала ситуацію. Тож невідомо, чи це навчання, чи справді є загроза чергової "бавовни" у місті, звідки щодня підіймаються російські винищувачі обстрілювати українські міста.
Також місцеві жителі чули звуки злетів літаків. Ймовірно, на цьому "тривожному" фоні окупанти продовжують перекидати свою військову авіацію на Далекий Схід країни.
Стало відомо, що окупанти евакуювали з аеродрому "Енгельс-2" від чотирьох до шести стратегічних бомбардувальників Ту-95. Попередньо, літаки перекинули на аеродром "Українки" в Амурській області.
Вночі на аеродромі в Енгельсі пролунали вибухи
- Близько 1:00 за київським часом на аеродромі в Енгельсі прогриміли потужні вибухи, після чого у місті пролунала сирена. На місце одразу вирушили пожежні машини та швидкі. Відомо, що площа займання після вибуху становила близько 120 квадратних метрів.
- Міноборони Росії згодом підтвердило вибухи на аеродромі. У відомстві сказали, що "уламки безпілотника" вбили трьох та поранили чотирьох військовослужбовців. Але жодна техніка, за їхніми словами, не постраждала. За даними речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, дані Росії про 3 вбитих та 4 поранених можна множити на кілька разів, адже Кремль постійно перекручує інформацію. Найімовірніше, загинули пілоти літаків Ту-95, стратегічних ракетоносців.
- Також Україні переконані, що ворожі літаки таки погоріли. Кілька російських пабліків поширили інформацію, що могли бути пошкоджені або знищені 5 російських літаків. Також місцеві ЗМІ поширюють інформацію, що внаслідок прильотів могло бути вражено пункт управління базою.
- На додачу стало відомо, що Росія почала перекидати свої борти з аеродрому Енгельса на Далекий Схід.