День Прапора України святкують у різних куточках світу: атмосферне відеопривітання

23 серпня 2021 , 11:58
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Джерело:

МЗС

День Прапора України відзначають 23 серпня, напередодні Дня Незалежності. Із нагоди свята, українці, що проживають у різних країнах, підготували тематичне відеопривітання.

Представники українських громад із дипломатами на різних континентах розгорнули 30-метрові стяги. Такі цифри не випадкові, адже у 2021 році Україна відзначає 30-річчя Незалежності.

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Як українців привітали з Днем Прапора

Синьо-жовтий прапор вражаючих розмірів розгорнули у Європі, Північній Америці, Африці та Азії. Він замайорів на найвищій будівлі у Загребі та біля хмарочосів Flame Towers в Азербайджані, у стародавньому Баальбеку та на узбережжі Перської затоки, у долині Теотіукан та стародавньому місті Петра.

День Прапора України у різних куточках світу: дивіться відео від МЗС

Символ України підняли також на повітряній кулі над високогірним озером Пластира. До зйомок відео долучились українці з таких країн:

  • Німеччина;
  • Нідерланди;
  • Греція;
  • Бельгія;
  • Іспанія;
  • Хорватія;
  • Азербайджан;
  • Австрія;
  • Туреччина;
  • Канада;
  • Йорданія;
  • Італія;
  • Румунія;
  • Казахстан;
  • Швейцарія;
  • Мексика;
  • Норвегія;
  • Фінляндія;
  • ПАР;
  • Данія;
  • Албанія;
  • Ірландія;
  • США;
  • Франція;
  • Естонія;
  • ОАЕ;
  • Чехія;
  • Латвія;
  • Португалія;
  • Ліван.

Святкування Дня Прапора України: останні новини

  • Президент України Володимир Зеленський прибув 23 серпня у серце країни – Черкаську область, де взяв участь у піднятті синьо-жовтого стягу.
  • Водночас у Києві провели урочисту церемонію підняття Державного Прапора України. Він замайорів перед будівлею парламенту.
  • Українські військові долучилися до привітань земляків та підняли прапор на передовій. Державний символ, наскрізь пробитий уламками від снарядів та кулями, є свідченням незламності українського народу.
  • Мешканці Тернопільщини та Хмельниччини 22 серпня встановили рекорд та розгорнули між областями 3-кілометровий синьо-жовтий стяг.
Автор: Євгенія Пласконь