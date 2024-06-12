Напрошується на уроки географії: Медведєв у день Росії знову "замахнувся" на Україну

Окупанти 12 червня святкують так званий "день Росії". Експрезидент Дмітрій Медведєв цього дня не міг обійтися без чергового поста.

Пропагандист опублікував відео, у якому він "включив" всю територію України у склад Росії. Тобто він вкотре продемонстрував, що Москва не прагне миру, а хоче захопити всі регіон нашої країни – і, ймовірно, не зупиниться на цьому.

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Карта Медведєва

Дмітрій Медведєв 12 червня у своєму телеграм-каналі опублікував відеопривітання з днем Росії. У цьому ролику Україна повністю – від східних рубежів до західних областей, включена до складу країни-агресора. Східний "кордон Росії" у вологих фантазіях Медвєдєва проходить по кордону з Польщею, Румунією та Молдовою.

Який мала вигляд вигадана карта Медведєва / скриншот з відео

Цікаво, що цього разу фантазії політика не вистачило на текст – на його особистому каналі з'явилося лише це відео. Подібний політ фантазії виділився на тлі інших привітань від російських чиновників та держорганів. Зазвичай вони не додавали карту, а там де вона й була – то не включала всю Україну.

Медведєв – любитель карт і вина