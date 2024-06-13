У середу, 12 червня, росіяни святкують так званий "день Росії", Владімір Путін заявив, що він гордиться "історією" своєї країни та згадав Рюриковичів. Однак російський диктатор з бажанням возвеличити країну-агресорку трішки помилився в роках історії, точніше на кілька тисяч років.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що Росія завжди вишукує свої величні надбання, але це у росіян виходить не дуже добре. Окупанти не знають ні своєї історії, ні походження свята своєї країни.

Дивіться також Пів року точно не працюватиме, – Буданов пояснив, що дає удар по російській РЛС в Орську

За словами Шейтельмана, це свято було б нормальним, якби росіяни знали свою історію, хоча б історію самого свята. 12 червня 1990 року було прийнято Декларацію суверенітету Росії, тому зараз країна-агресор відзначає своє 34-х річчя, а не тисячоліття. Російський диктатор згадує місто Стара Ладога, яке було резиденцією Рюриковичів, однак він не знає що в ці часи не було календаря.

Оскільки тоді в Києві Русь ще не охрестили, християнського календаря вони не мали,

– пояснив політтехнолог.

Шейтельман припустив, чому Путін трішки поплутав цифри. Цьогоріч "день Росії" збігся з днем, коли Мойсей отримав 10 заповідей 3336 тисяч років тому. Ймовірно, що саме через це російський диктатор заплутався.

В євреїв дійсно свято Шавуот, заповіді "не вбивай" та "не кради" до росіян поки не дійшли,

– зазначив політтехнолог.

Путін шукає велич

Путін змушений весь час вишукувати якісь сенси в історії, яку ж сам і написав, адже майбутнього в Росії немає. Країна-агресорка завжди шукає якісь свої досягнення, яких немає.

Шейтельман згадав, що одного разу росіяни обурювались, чому Міжнародна федерація хокею не відзначила команду Росії серед найвеличніших команд світу. Однак вони самі не зауважили, що сама Росія ніколи не вигравала олімпіаду по хокею, вигравав Радянський Союз, але не вони.

Вони все шукають, де велич Росії. Ну немає, що поробиш. Росія за 34 роки не створила нічого великого. У вас не вийшло, признайте, скажіть це,

– додав політтехнолог.

"день Росії": що відбувалось в цей день