День, що увійде в історію: ЗСУ показали початок операції у Курській області

ЗСУ 6 серпня розпочали операцію в Курській області. У Десантно-штурмових військах показали, як проходив перший день прориву кордону.

Українські військові розповіли, що їм довелося провести розмінування, безпосередньо прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника. Усе це – із застосуванням авіації, артилерії.

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Як проходив прорив кордону в Курській області

Сили оборони України показали перші години наступальної операції в Курській області. На відео видно, зокрема, роботу української артилерії, подолання "зубів дракона", взяття перших полонених на прикордонних пунктах, в'їзд у населенні пункти Росії та зняття російських триколорів.

Ці та інші унікальні кадри прориву російського кордону у Курській області вміщено в одному відео.

День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції,

– написали військові.

Вони додали, що тепер усе залежить від стійкості українських солдатів, які беруть участь у подіях на Курщині.

Наразі ЗСУ продовжують активно просуватися в Курській області. За словами головнокомандувача Сирського, з початку операції на Курщині українська армія просунулася на 35 кілометрів та взяла під контроль площу в 1 150 квадратних кілометрів – це 82 населені пункти.

У четвер, 16 серпня, він також заявив, що ЗСУ завершили зачистку у місті Суджа та трьох інших населених пунктах.

Загалом за цей час взяли у полон приблизно 2 тисячі росіян.

Початок операції на Курщині: дивіться відео

Що кажуть у Росії та які наслідки втрати територій для Путіна

Тим часом у Росії пропонують "пожертвувати" втраченими територіями.

Заспокоїтися, постаратися дивитися цинічно, хоч це надзвичайно важко, менше емоцій,

– радять на росТБ.

Там пропонують подивитися на карту Росії і порівняти її загальну площу та територію Курщини, яку вони можуть втратити.

Тим часом Путін починає втрачає величність та могутність в очах Китаю, Ірану та інших "союзників". Так, наприклад, Китай дуже роздратований тим, що Кремль досі не може досягти поставлених завдань за 2 роки війни. Пекіну не подобається, що усе перетворюється в нескінченну війну.

З Іраном також можуть погіршитися відносини. Новий президент Масуд Пезешкіан стверджував, що прагне нормалізувати взаємини із Заходом.

Єдина країна, яка й надалі підтримувати Путіна – КНДР. Вони обоє є міжнародними вигнанцями.