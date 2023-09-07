День воєнної розвідки: Буданов привітав колег зі святом

В Україні 7 вересня відзначають День воєнної розвідки. Начальник ГУР МО Кирило Буданов привітав побратимів із колег із професійним святом, попросивши "загадати бажання".

Він зазначив, що наша розвідка відзначає цей день, всупереч "злочинно-вбивчій, терористично-руйнівній агресії Росії". Він також пообіцяв, що росіяни відповідять за вчинені воєнні злочини над українцями.

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Що сказав Буданов у привітанні

Глава української розвідки наголосив, що сутність професії воєнного розвідника ніколи не передбачала суспільної оцінки їхньої діяльності. Адже розвідники – люди мовчазного подвигу.

Та широкомасштабна загарбницька війна й динамічні геополітичні зміни в безпековому середовищі внесли значні корективи в роботу розвідки. Нині весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій інформації,

– зазначив він.

Крім того, начальник ГУР МО підкреслив, що успішні виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спецоперацій, звільнення заручників і полонених зробили неоціненним внесок розвідників у боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність держави та свободу мільйонів українців.

Він також подякував кожному розвіднику за службу, за все, що вони роблять заради української перемоги, за професіоналізм, стійкість, мужність і жертовність.

"Розвідка – це не тільки героїчні вчинки й подвиги, а передусім напружена, важка щоденна праця, яка вимагає великих зусиль, постійної витримки, волі, ґрунтовних знань і майстерності заради загальнодержавних і національних інтересів", – наголосив Буданов.

Він також відав шану бойовим побратимам, які віддали життя за Україну, за незалежність. Глава розвідки також пообіцяв, що ГУР МО помститься ворогу за наших бійців, за вбитих і покалічених дітей, за сиріт і батьків, за українські міста і села, за небо, землю й наше море.

Окрім цього, Буданов також виклав таємниче відео, де він задуває свічки на торті. Після цього на його обличчі з'являється легка посмішка.

Буданов привітав розвідників з професійним святом / Відео з телеграм-каналу Кирила Буданова

Варто зазначити, що впродовж усього відео Кирило Буданов традиційно мовчав. Наостанок він наголосив, що варто "загадувати бажання" у цей професійний для всіх розвідників день.

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