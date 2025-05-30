Відтепер не 1 червня, а 20 листопада: Зеленський пояснив, чому перенесли День захисту дітей
- Президент України Володимир Зеленський переніс День захисту дітей з 1 червня на 20 листопада, щоб синхронізувати українську практику зі світовою.
- Перенесення свята обумовлено популярністю Всесвітнього дня дитини, який відзначається 20 листопада, коли були ухвалені важливі документи про права дитини.
- У червні буде введена нова традиція нагородження дітей, які проявили себе, спеціальною відзнакою "Майбутнє України".
Президент Володимир Зеленський наказав перенести День захисту дітей з 1 червня на 20 листопада. Сьогодні, 30 травня, глава держави підписав відповідний указ.
Він пояснив, що зумовило такі зміни, а також анонсував нову традицію в червні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.
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Чому в Україні перенесли День захисту дітей
За словами президента, в Україні День захисту дітей за інерцією відзначали 1 червня. Проте все популярнішим стає Всесвітній день дитини, який відзначають 20 листопада. Зеленський зазначає, що саме в цей день була ухвалена Декларація прав дитини у 1959 році та Конвенція ООН про права дитини у 1989 році.
Підписавши указ про перенесення свята, глава держави каже, що мав на меті синхронізувати українську практику зі світовою. Водночас він заявив, що в червні відбудеться нагородження дітей, які проявили себе.
Буде спеціальна відзнака – "Майбутнє України", – і ми з Оленою будемо вручати її вперше наступного тижня найбільш сміливим хлопчикам і дівчаткам,
– розповів Зеленський.
Він додав, що відзнаку зможуть отримати ті, хто допоміг врятувати людей, проявив власну надзвичайну стійкість і ким Україна може пишатись.